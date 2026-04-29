快訊

交鋒80分鐘沒共識 藍版軍購條例仍待協調整合

LINE免費貼圖6款！賓士貼圖免任務用半年 「使用鈔能力」購物男女必用

大雨要來了！2縣市大雷雨轟半小時 1縣市大雨恐下到明天

聽新聞
0:00 / 0:00

軍購角力！黃復興轟韓國瑜、徐巧芯：勿親痛仇快 若賣黨求榮開除黨籍

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立院黨團今召開黨團大會討論軍購特別條例，輛派意見拉扯，並無共識。國民黨副主席季麟連今在中常會說重話，呼籲全黨支持「3800億＋Ｎ」黨版。記者潘俊宏／攝影
國民黨立院黨團今召開黨團大會討論軍購特別條例，輛派意見拉扯，並無共識。國民黨副主席季麟連今在中常會說重話，呼籲全黨支持「3800億＋Ｎ」黨版。記者潘俊宏／攝影

國民黨立院黨團今召開黨團大會討論軍購特別條例，兩派意見拉扯，並無共識。國民黨副主席季麟連今在中常會說重話，呼籲全黨支持「3800億＋N」黨版，更強調「打死我都不會相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事」，如果有，他代表黃復興，建請開除韓國瑜黨籍。季麟連也說，黃復興在立委選舉、反罷免都全力相挺立委徐巧芯，籲徐巧芯勿做出親痛仇快的事。

季麟連在中常會罕見起身要以副主席兼黃復興黨部主委身分發言。他指出軍購條例沸沸揚揚，他一直沒有講話，傅崐萁領導的立院黨團提出最佳行動方案，這個版本大家都很清楚，完全合乎法理情，既有尊嚴、彈性更有前瞻，「論軍購，沒有任何人比我有發言權。」

季麟連說，無論是五年施政、十年建軍計畫、建案作業規定，多年來他都實際參與、策定、修訂、執行。國軍對於軍購的每個建案都非常謹慎細膩認真，民進黨此案是五十年來，最為荒謬的鬧劇，實在非常糟糕。

季麟連說，韓國瑜是他40年來的革命袍澤、鐵桿兄弟，是國民黨的光榮，是黃復興的驕傲，都是黃埔子弟，軍人以徹底服從命令誓死達成任務為工作目標，「打死我，我都不會相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事，」如果有這個事，黃復興必然挺身而出、大義滅親，建請開除韓國瑜黨籍。

一旁國民黨立院黨團總召傅崐萁連忙起身，要季麟連不要再講，但季麟連仍繼續說「對不起，我代表黃復興全體人員發言」，他表示，徐巧芯是大家最喜歡、最期盼的國民黨未來的領袖，在立委選舉、反罷免也好，黃復興全力相挺，所以請徐巧芯千萬三思，不要做出親痛仇快的事。

季麟連說，他建請全體中常委，呼籲全體立委、全黨黨員一致支持傅崐萁的版本。一旁的傅崐萁神色凝重，低頭不語。

國民黨主席鄭麗文也立刻緩頰，季麟連一生戎馬、獻身於軍方安全，比較感情豐沛，他剛剛雖然話說得有點重，黨中央跟韓國瑜、徐巧芯之內的所有委員還是都有很良性溝通，大家主張雖然不同，國民黨是民主開放的政黨，只要是為國家為黨好，任何意見都可以交流討論。

鄭麗文說，她相信大家出發點都是好的，不需要過多猜疑或誤會，黨中央還是非常尊敬與相信韓國瑜在立法院的角色。立法院長難做，韓要全盤考量，所以她也特別緩頰，非常尊重感謝季麟連代表黃復興，語重心長發言。黨團大會討論軍購，大家非常開放坦承，對黨版基本立場非常了解，所以到目前沒有太多風波，希望不要因媒體報導，就誇大相關矛盾疑慮，這是不存在的。

她也澄清，很多人說她態度改變，「我從未跟任何黨團成員談過態度改變，」因為這是深思熟慮的結果，這是最有利於完成對美軍購、保護台灣、守住百姓荷包、堅守財政紀律，絕對是最負責任做法，黨中央態度從未改變過。

國民黨副主席季麟連今在中常會說重話，呼籲全黨支持「3800億＋Ｎ」黨版，更強調「打死我都不會相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事」，如果有，他代表黃復興，建請開除韓國瑜黨籍。 記者潘俊宏／攝影
國民黨副主席季麟連今在中常會說重話，呼籲全黨支持「3800億＋Ｎ」黨版，更強調「打死我都不會相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事」，如果有，他代表黃復興，建請開除韓國瑜黨籍。 記者潘俊宏／攝影

國民黨 中常會 傅崐萁 徐巧芯 韓國瑜 軍購條例 軍購

延伸閱讀

幕後／藍版軍購條例角力「神佛都出籠」 黨中央動起來捍衛3800億+N

特別軍購協商…徐巧芯提8千億元 韓國瑜：這數字第一次出來

藍黨團決議前重申軍購立場 傅崐萁：發價書來第一時間就授權簽約

軍購協商提前散會全因提8千億版本遭拒？ 徐巧芯還原：循黨內民主討論

相關新聞

軍購角力！黃復興轟韓國瑜、徐巧芯：勿親痛仇快 若賣黨求榮開除黨籍

國民黨立院黨團今召開黨團大會討論軍購特別條例，輛派意見拉扯，並無共識。國民黨副主席季麟連今在中常會說重話，呼籲全黨支持「3800億＋Ｎ」黨版，更強調「打死我都不會相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事」，如果有

交鋒80分鐘沒共識 藍版軍購條例仍待協調整合

國民黨立院黨團今午召開黨團大會，針對軍購特別條例草案凝聚共識。國民黨團內針對軍購版本意見尚待整合，預算規模究竟要「3800億+N」或8000億元並無定論。今午黨團大會會議時間歷經約80分鐘，並無共識。

黃復興點名軍購勿做親痛仇快的事 徐巧芯：一定遵守黨團決議

國民黨立院黨團今午召開黨團大會討論軍購案，不過，並無共識。主張調整黨版的國民黨立委徐巧芯表示，軍購條例草案要看立法院長韓國瑜召集5月6日協商有沒有進度，那也關乎5月8日是否能夠正式地表決。對於遭國民黨

踩穩「3800億＋Ｎ」鄭麗文：黨中央態度從未變動過

國民黨立院黨團今午召開黨團大會，針對軍購條例預算規模究竟要「3800億+N」或8000億元，討論後仍無共識。國民黨主席鄭麗文今天重申，「3800億+N」是深思熟慮的結果，黨中央的態度從未變動過。

王鴻薇爆6套無人機標金2.15億 海委會：還在公開招標階段

國民黨立委王鴻薇今質詢，質疑政府大力發展無人機經費暴增卻不透明，如海委會多年前採購第一代無人機時，共20架近9000萬，今年度採購第二代無人機6套，經費暴增到2.15億，卻沒有預計購買的機型或單價等細

部隊鍋EP267｜只要幾枚就能封鎖整個海峽？典型不對稱戰力的水雷

美伊戰爭在多輪談判破局後，川普政府即宣布封鎖荷姆茲海峽，變成了一個海峽，美伊雙方都封鎖的處境。說到封鎖海域，就不得不提到「水雷」這個由來已久的不對稱戰力。當開戰後水雷被佈放在海域中，對雙方會有什麼戰事

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。