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王鴻薇爆6套無人機標金2.15億 海委會：還在公開招標階段

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

國民黨立委王鴻薇今質詢，質疑政府大力發展無人機經費暴增卻不透明，如海委會多年前採購第一代無人機時，共20架近9000萬，今年度採購第二代無人機6套，經費暴增到2.15億，卻沒有預計購買的機型或單價等細節。海委會副主委張忠龍答詢，目前尚在公開招標階段，因此不清楚每架標價是多少。

王鴻薇指出，海委會多年前採購第一代無人機，共20架近9000萬，但今年度採購第二代無人機6套，經費暴增到2.15億，預計購買的機型或單價等細節，卻無從得知，且這還不包含去年通過特別預算採購451架無人機的經費。

王鴻薇說，詢問海委會後得知，這6套無人機經費包含訓練、維保、運載作業車等，也已在去年12月30日決標。反觀國防部採購成千上萬架的無人機，至少能讓外界知道單價及相關機型。如果說國防部無人機是大訂單，那海委會無人機就是抽盲盒，要求海委會針對非機敏性的採購資料，應該公開透明，讓國人檢視。

海委會副主委張忠龍說，公開徵求書便有載明哪一項設備需要何種規格，每項價格不同且採最利標，目前尚在公開招標過程中，因此不清楚每架標價是多少。王鴻薇反駁，當初在編預算時也應有概念。張忠龍解釋，總價跟招標價格不同。

另外，王鴻薇指出，海委會有一項「推動印太海廢平台倡議計畫」，海委會去4月在印尼成立海廢治理辦公室，並簽署合作備忘錄。但翻閱去年、今年的預算書，都沒有看到在印尼海廢治理辦公室預算，卻在海委會媒體政策及業務宣導資訊上看到由特定媒體得標的「印尼海廢辦公室成立宣導」項目，預期效益也表示是要凸顯海洋治理成效。

王鴻薇質疑，在沒有任何詳細規畫，僅靠一家媒體宣導，就能凸顯海洋治理成效？難道沒有任何實際政策，僅靠宣傳，就能達到海洋治理？

國民黨 無人機 王鴻薇

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