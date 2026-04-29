營長播「八佰」被申誡 新黨赴國防部要求辯論

陸軍153旅有營長在軍中播放大陸電影「八佰」，傳出因此被處分2次申誡，「八佰」也被質疑是統戰電影。新黨今天赴國防部抗議，強調抗戰是由中華民國政府領導，不管哪個黨執政都應該紀念這段歷史。新黨並要求和軍方公開辯論「八佰」算不算是統戰電影？

立委王定宇爆料，陸軍153旅有營長在軍中播放描述八百壯士的大陸電影「八佰」，陸軍表示播放電影的營長已被處分2次申誡。不過外界質疑，台灣也拍攝過相同題材的愛國電影「八百壯士」，軍方為何認定「八佰」是統戰電影？新黨今天赴國防部前抗議。

新黨輿情中心主任季節質疑，「八佰」雖然由大陸拍攝，但主題是抗戰時期死守上海四行倉庫，抵抗日本軍隊侵略的故事，還因有像青天白日滿地紅國旗致敬的畫面而遭大陸鷹派質疑，為何如今被認定是統戰？難道中華民國國防部，在民進黨統治之下，已經變成了日本國防部，所以才要禁止軍中播放這部電影？

季節強調，八年抗戰是由中華民國政府領導全國軍民打贏的，不管哪個黨執政都應該紀念這段歷史，美國如今跟日本也是盟邦，人家有因此就不敢紀念珍珠港事件嗎？國防部如果不肯撤銷處分，就請陸軍參謀長陳建義或國防部長顧立雄接下辯論邀請書，公開辯論「八佰」算不算是統戰電影？