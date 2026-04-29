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藍黨團決議前重申軍購立場 傅崐萁：發價書來第一時間就授權簽約

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁。記者屈彥辰／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁。記者屈彥辰／攝影

國民黨立院黨團今午召開黨團大會，針對軍購特別條例草案凝聚共識。黨團總召傅崐萁今午受訪，表示只要國防有需要的，讓國軍能夠拿一線武器守護台灣，國民黨全力支持；國民黨立場清楚，只要美國發價書來，第一時間就授權，就可簽約，絕無來不及的問題。

立法院長韓國瑜5月6日將四度召集軍購條例協商，國民黨立院黨團今午召開黨團大會，預期拍板新共識。據了解，為避免黨版被顛覆，影響黨主席鄭麗文領導，國民黨中央昨天全面動起來，透過各方系統找藍委溝通，盼今日黨團大會維持支持「3800億+N」黨版立場。

傅崐萁說，我國國防軍備何其重要，該有的防衛武器能夠進入台灣，多方面的討論對國家都是正面的。過去採購的過程都非常清楚，由國防部提出相關需求跟美國政府溝通，經過美國國防部跟美國政府溝通之後，美國同意的部分由美國總統正式簽署發價書（LOA）到台灣來，依照發價書的內容，我國編列相關預算、特別條例，這是行之多年都如此。

傅崐萁說，民進黨這次要在野黨做「空白授權」，當看到賣茶葉的、賣馬桶的、做裝潢的，在民進黨執政以後，現在都在賣軍火，腐敗貪汙的情況何其嚴重。過去只是吃老百姓的民脂民膏，吃錢而已，這次更嚴重是關係到整個台灣的安全，當然謹慎把關。

傅崐萁說，只要國防有需要的，讓國軍能夠拿一線武器守護台灣，國民黨全力支持。過去守護台灣的幾次戰役都是國民黨打贏的，民進黨只會打嘴砲，所有防衛台灣的戰爭都是國民黨打勝的，能夠守好台灣。

傅崐萁說，只要國軍有需要的一流武器守護台灣，只要有美國政府的保證，包括後續的延售、維修、零件等等能全面供應，只要有美國的發價書來，就會支持。

傅崐萁說，民進黨的商購，有太多讓人無法想像的弊端，尤其民進黨執政這十年來，從2017年的所謂風電採購、國際合作，到現在為止大家看看，當時的兩兆風電，國內發電招標案一度5.8元，而國際的招標案一度電才2.5元，為什麼兩兆風電裡就有9000億元的價差？當時民進黨稱的「技術移轉」，至今請問技術移轉在哪裡？全部一筆爛帳。

傅崐萁說，過去吃錢貪汙就算了，現在關係到台灣國防的部分，民進黨是完全沒有信用的政府，三讀通過的法律都可以不實施，怎麼可以給這樣的政府有「空白授權」？

傅崐萁表示，不管是3000億、5000億、8000億、一兆，甚至更多，只要美國的發價書來台灣，就會全力支持。所以這些框架不過就是要民進黨，不要塞什麼藏汙納垢的東西進來。

傅崐萁強調，只要美國的發價書來，就全力支持。軍購是為了守護台灣，而不是成為民進黨的提款機。他更批，這時透過綠媒放出很多假議題，不管是幾千億、幾千億的框架，都是假議題。國民黨立場很清楚，只要美國發價書來，第一時間就授權，就可以簽約，絕對沒有時間差，沒有來不及的問題。過去的軍事採購都是如此，絕對沒有來不及的問題。

傅崐萁說，當國民黨團內部在做民主討論時，又放了很多似是而非的謠言，還有假議題、「交換說」等等，民進黨適可而止。今天是非常嚴肅的話題，台灣的安全當然要守護，國民黨全力的支持，但不要再用話術來蠱惑人民，更不要想見縫插針分裂國民黨。國民黨民主討論之後，國民黨就是鐵板一塊，會朝著大家的共識進行。

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