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力挺軍購條例3800億+N版 陳玉珍：商購太多問題
國民黨立院黨團今午召開黨團大會，凝聚軍購特別條例草案的相關共識。不過，期間傳出許多版本，包括國民黨團提出的「3800億+N」版，以及認為預算金額應拉到8000億的版本等等。國民黨立委陳玉珍說，她支持黨中央的「3800億+N」版本，並指商購有很多上下其手的空間。
立法院長韓國瑜5月6日將四度召集軍購條例協商，國民黨立院黨團今午召開黨團大會，預期拍板新共識。據了解，為避免黨版被顛覆，影響黨主席鄭麗文領導，國民黨中央昨天全面動起來，透過各方系統找藍委溝通，盼今日黨團大會維持支持「3800億+N」黨版立場。
陳玉珍說，她沒有聽說有軍購預算金額的拉扯。她也坦言，有人打電話給她，但她不是會受電話影響的人，本來就有自己的想法。
媒體追問支持哪個軍購版本？陳玉珍說，她本來就是支持黨中央的「3800億+N」版本，是支持軍購，但商購有很多上下其手的空間。
陳玉珍說，國防自主產業部分，按照年度預算正常編列就可以了，這樣才是幫助產業發展最好的方式。她會在黨團大會中表達意見。
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