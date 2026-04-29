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影／宣揚國軍抗日有罪？新黨與四行倉庫後代王子芩國防部抗議

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國軍陸軍六軍團有營長在軍中播放大陸拍攝的抗日影片《八佰》遭國防部記了2次申誡，四行倉庫後代王子芩（右二）等新黨支持者今天到國防部抗議，並要求公開辯論這部影片哪裡涉及統戰。記者潘俊宏／攝影
國軍陸軍六軍團有營長在軍中播放大陸拍攝的抗日影片《八佰》遭國防部記了2次申誡，四行倉庫後代王子芩（右二）等新黨支持者今天到國防部抗議，並要求公開辯論這部影片哪裡涉及統戰。記者潘俊宏／攝影

國軍陸軍六軍團153旅有營長在軍中播放大陸拍攝的抗日影片《八佰》遭國防部記了2次申誡，新黨輿情中心主任季節帶著四行倉庫後代王子芩等新黨支持者到國防部抗議，質疑難道宣揚國軍抗日有罪？中華民國國防部變成日本國防部？同時下戰帖要求國防部公開辯論。

季節表示，當年中國的抗戰是由中華民國政府領導全國軍民打贏的，不管哪個黨執政都應該紀念這段可歌可泣的歷史，如果因為怕日本不喜歡就不肯紀念抗戰，這樣的行為就是賣台，美國如今跟日本也是盟邦，人家有因此就不敢紀念珍珠港事件嗎？《八佰》雖然由大陸拍攝，但本片拍攝的是抗戰時期國軍死守上海四行倉庫，抵抗日本軍隊侵略的故事，宣揚國軍抗日有甚麼罪？難道中華民國國防部，在民進黨統治之下，已經變成了日本國防部？陸軍參謀長陳建義竟宣稱《八佰》是中共包裝的統戰電影，如果不肯撤銷對營長的處分，就請陳建義或顧立雄部長接下季節遞來的辯論邀請戰帖，公開辯論《八佰》算不算不能在軍中播的統戰片。

上海四行倉庫業主第三代長孫女王子芩也出席這場抗議，強調當初爺爺財產蒙受巨額損失，但是當年英勇國軍堅守四行倉庫最後防線，向全世界展現中華民國國軍浴血抗日的英勇精神，送上的青天白日滿地紅的國旗為國軍打氣，守護千萬百姓安危而奮戰到最後一刻，王家先祖以及千千萬萬的百姓與國軍將士的犧牲，才能換得今日安和樂利的生活。

國軍陸軍六軍團有營長在軍中播放大陸拍攝的抗日影片《八佰》遭國防部記了2次申誡，新黨輿情中心主任季節（右）今天與新黨支持者到國防部抗議，並要求公開辯論這部影片哪裡涉及統戰。記者潘俊宏／攝影
國軍陸軍六軍團有營長在軍中播放大陸拍攝的抗日影片《八佰》遭國防部記了2次申誡，新黨輿情中心主任季節（右）今天與新黨支持者到國防部抗議，並要求公開辯論這部影片哪裡涉及統戰。記者潘俊宏／攝影

國軍陸軍六軍團有營長在軍中播放大陸拍攝的抗日影片《八佰》遭國防部記了2次申誡，新黨輿情中心主任季節（右）今天與四行倉庫後代王子芩（左三）等新黨支持者到國防部抗議，並要求公開辯論這部影片哪裡涉及統戰。記者潘俊宏／攝影
國軍陸軍六軍團有營長在軍中播放大陸拍攝的抗日影片《八佰》遭國防部記了2次申誡，新黨輿情中心主任季節（右）今天與四行倉庫後代王子芩（左三）等新黨支持者到國防部抗議，並要求公開辯論這部影片哪裡涉及統戰。記者潘俊宏／攝影

新黨 國軍 中華民國 抗日 中共

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