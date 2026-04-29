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主持將官晉任授階典禮 賴總統：期待立院支持不打折的1.25兆軍購預算

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴總統29日主持5月份將官晉任授階典禮致詞表示，各位將軍獲得晉任，不只是個人的榮耀，更代表國家對各位能力的肯定，以及更重大的信任與託付。圖／總統府提供
賴總統29日主持5月份將官晉任授階典禮致詞表示，各位將軍獲得晉任，不只是個人的榮耀，更代表國家對各位能力的肯定，以及更重大的信任與託付。圖／總統府提供

立法院長韓國瑜預計5月6日再針對軍購特別條例召集朝野黨團協商，賴清德總統今天主持將官晉任授階典禮時表示，行政院提出為期八年、1.25兆元的國防特別預算，是能夠全方位提升國防能力的關鍵計畫，期待立法院支持政府完整的規畫，讓特別預算不打折、國家安全更強化。

賴總統上午主持5月份將官晉任授階典禮致詞表示，多年來各位將軍都在不同的專業領域，完成重要的任務、擁有豐富的歷練。今日獲得晉任，不只是個人的榮耀，更代表國家對各位能力的肯定，以及更重大的信任與託付。

賴總統恭喜王智輝將軍晉任中將，他表示，王智輝在陸軍司令部人軍處處長任內，積極推動陸軍服裝制度優化，也投入人才培育工作。這次調任國防部人事參謀次長，期許王智輝，從國防整體高度，持續精進招募、培育以及留才機制，為國軍打造更具韌性與戰力的人才基礎。

賴總統也恭喜籃貫榮、郝思源，兩位校官晉任少將，總統說，兩位將軍長期投入陸軍戰訓體系，參與多項重大演訓規畫，在部隊訓練、作戰整備、以及支援協調，都具備強大的執行力。

賴總統說，這次籃貫榮與郝思源，分別調任陸軍澎防部參謀長，以及陸軍聯兵333旅旅長。澎湖具關鍵戰略地位，333旅則是南部地區重要聯兵戰力。期許兩位將軍，發揮戰訓、整合以及指揮專長，強化部隊戰術運用，提升應變制變能力，讓國軍戰力能夠更加堅實。

「我一再強調，唯有提升自我防衛實力，才能確保真正的和平。」賴總統說，以和平包裝的統一，勢必給我們國家帶來無窮的後患。當前，中國頻繁在台海周邊，進行灰色地帶行動及軍事演習，並結合軍事、法律、資訊與心理層面等複合手段，企圖改變台海以及區域現狀。

賴總統說，面對這樣的挑戰，國軍必須秉持「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的理念，整合無人載具與各項新興戰力，全面提升「多域拒止、韌性防衛」的能力；進而在整體防衛布局上，朝著「實戰化」、「科技化」、「全民化」三大方向邁進。

賴總統強調，為了給予國軍最大的支持，行政院提出為期八年、1.25兆元的國防特別預算，是能夠全方位提升國防能力的關鍵計畫，期待立法院支持政府完整的規畫，讓特別預算不打折、國家安全更強化。

賴總統29日主持5月份將官晉任授階典禮致詞表示，各位將軍獲得晉任，不只是個人的榮耀，更代表國家對各位能力的肯定，以及更重大的信任與託付。圖／總統府提供
賴總統29日主持5月份將官晉任授階典禮致詞表示，各位將軍獲得晉任，不只是個人的榮耀，更代表國家對各位能力的肯定，以及更重大的信任與託付。圖／總統府提供

行政院 國防部 賴清德

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