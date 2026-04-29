國防部合作音樂串流平台 53首軍歌上架攻佔新歌榜

國防部今天表示，為順應數位時代趨勢，並更貼近年輕世代閱聽習慣，特別與KKBOX等數位音樂串流平台合作將53首軍歌上架。其中「陸軍軍歌」更一舉攻占LINE Music「每週潮流新歌榜」第2名、「潮流華語榜」第6名。

國防部上午表示，為順應數位時代趨勢，並更貼近年輕世代閱聽習慣，特別與Spotify、KKBOX、Amazon、Apple Music、YouTubeMusic、LINE Music等全球主流音樂串流平台合作，將軍歌以數位專輯形式上架；首波推廣歌曲包含國軍經典軍歌精選，以及國軍第54至59屆文藝金像獎獲獎勵志歌曲，合計53首曲目全面數位發行。

國防部指出，除推廣大眾熟悉的軍種及軍事校院歌曲這次上架的一大亮點，是納入歷屆國軍文藝金像獎獲獎勵志歌曲原創作品；目前數位化推廣成效顯著，自4月初上架，「陸軍軍歌」攻占LINE Music「每週潮流新歌榜」第2名、「潮流華語榜」第6名。

國防部提到，藉由串流平台傳播力，除能展現官兵創作才華，更能深化軍民藝文交流，讓民眾透過音符進一步認識國防、支持國防。

國防部最後強調，未來將持續結合數位媒體力量，以更多元、生動的方式，讓國防意識在悠揚樂聲中，潛移默化深植每名國民心中。