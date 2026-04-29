幕後／藍版軍購條例角力「神佛都出籠」 黨中央動起來捍衛3800億+N

立法院長韓國瑜5月6日將四度召集軍購條例協商，國民黨立院黨團今午召開黨團大會，預期拍板新共識。據了解，為避免黨版被顛覆，衝擊黨主席鄭麗文領導，國民黨中央昨天全面動起來，透過各方系統找藍委溝通，盼今日黨團大會維持支持「3800億+N」黨版立場。

國民黨提出「3800億+N」黨版後，黨內雜音不斷，從台中市長盧秀燕、前黨主席朱立倫，到戰鬥藍領導人趙少康都提出超過8000億元以上的主張。但大致來說，可分為3800+N版，包含第二批軍售的8100億版，以及再加碼台美機密軍事合作案8700億版。

國民黨主席鄭麗文昨天接受網路專訪指出，現在通過3800億元或8000億元是一樣的，都要美國正式通過給發價書預算才能編，不知大家為何要去糾結數字；美方有發價書的部分，會趕快處理，其他部分則是不可能空白背書，期待國民黨空白授權通過1.25兆元，「死了這條心，絕無可能」。

由於國民黨內不同版本持續拉扯，讓軍購特別條例草案遲遲無法完成三讀。韓國瑜在日前三度召集朝野協商，雖然國民黨立委徐巧芯公開拋出8000億元的版本，但國民黨團總召傅崐萁表明，還需要經過黨團大會討論，韓國瑜也裁示5月6日再次協商。

協商結束後，國民黨團在周一傍晚4時多發出通知，黨團排定周三中午12時召開黨團大會，通知中還特別註明，「如未出席，視同支持黨團決議」，代表黨團希望黨版軍購條例，在周三就要確認拍板。

其實，就在韓國瑜4月27日展開第三次協商軍購以前，徐巧芯已經私下邀集多名國民黨立委，在與立院一街之隔的台大校友會館中，透過AIT牽線美國洛馬、雷神、諾格等軍火大廠代表會談，雖然徐巧芯強調會中並未討論軍購條例，但此舉也讓黨中央產生戒心。

此外，朱立倫及趙少康方面，也透過管道與友好的國民黨立委溝通，由於現任13席不分區當初都是朱立倫提名，也成為朱立倫重點溝通的對象。有不分區立委證實，曾與朱立倫討論過軍購條例，他也傾向要把預算匡列到8000億元以上。

為了避免黨版被顛覆，打擊黨主席鄭麗文領導威信，國民黨中央也全面動起來。除了黨秘書長李乾龍親自跟新北藍委溝通，還委請桃園市議長邱奕勝扣住桃園六席藍委，就連原定要去帛琉訪問的立委黃仁、黃建賓也被要求取消行程，出席黨團大會支持黨版。

有藍委表示，這幾天真的是「神佛都出籠」，各方的壓力確實存在。也有藍委表示，與其說各方拉攏，不如說是各方來溝通，國民黨必須要有一個兼顧國家財政、國防需求及對藍營支持者可以論述的版本。