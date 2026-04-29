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登太平島操演惹越南抗議 管碧玲：守護主權當然絕不退讓

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
海委會主委管碧玲（左）今率所屬單位列席立院內政委員會報告業務概況，稍早與民眾黨立委許忠信（右）寒暄。記者張曼蘋／攝影
海委會主委管碧玲（左）今率所屬單位列席立院內政委員會報告業務概況，稍早與民眾黨立委許忠信（右）寒暄。記者張曼蘋／攝影

海洋委員會主委管碧玲日前赴南沙太平島主持「南援9號」操演，越南事後抗議，宣稱反對南沙與西沙群島進行的外國活動。管碧玲今受訪表示，「守護主權當然是絕不退讓」，近五年來救援案件約有54次，「我們經營南海的這個戰略，展現的就是國家的厚度。」

管碧玲今率所屬單位列席立院內政委員會報告業務概況，會前受訪時表示，我國在南海展現的是作為國際社會上人道主義國家，以及永續海洋保護有貢獻的一個國家，這是我國經營南海的政策。

管碧玲強調，守護主權當然是絕不退讓，我國經營南海的策略，讓我們變成這樣的一個對國際社會有貢獻的一個據點，近五年來我國救援案件大約是有54次之多，我國經營南海的這個戰略，展現的就是國家的厚度。上次到太平島的部會首長也已經多年了，中洲礁也一樣，上一次部會首長登島到現在也已經14年了，因此捍衛主權的事情就是我國堅定的立場。

媒體追問民進黨立委沈伯洋的髮型近期被討論，管碧玲日前也發文稱沈換髮型後很像日本防衛大臣小泉進次郎。管碧玲則說，她會是在假日或是下班時間才會去討論非業務相關的課題，現在是上班時間，容她遇到假日的時候再來回答這題。

海洋委員會主委管碧玲日前赴南沙太平島主持「南援9號」操演，越南事後抗議，宣稱反對南沙與西沙群島進行的外國活動。管碧玲聞訊重申捍衛主權、不會退讓的立場，還出示登上中洲礁揮舞國旗照。圖／取自管碧玲臉書
海洋委員會主委管碧玲日前赴南沙太平島主持「南援9號」操演，越南事後抗議，宣稱反對南沙與西沙群島進行的外國活動。管碧玲聞訊重申捍衛主權、不會退讓的立場，還出示登上中洲礁揮舞國旗照。圖／取自管碧玲臉書

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