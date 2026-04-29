快訊

115會考衝刺／數學A++「關鍵單元」要注意 非選題必寫 沒全對也有分

川普滿意度新低 路透民調：僅34%民眾表示支持

粿王「認諾」賠百萬投降！他指避免鹹濕對話曝光 判決內容可能會很乾淨

聽新聞
0:00 / 0:00

美眾院委員會通過國務院撥款法案 含5億美元援台

中央社／ 華盛頓28日專電
美國聯邦眾議院撥款委員會今天通過2027財政年度國家安全、國務院及相關計畫撥款法案，內容包括對台提供5億美元的援助。路透
美國聯邦眾議院撥款委員會今天通過2027財政年度國家安全、國務院及相關計畫撥款法案，內容包括對台提供5億美元的援助。路透

美國聯邦眾議院撥款委員會今天通過2027財政年度國家安全、國務院及相關計畫撥款法案，內容包括支持台灣參與多邊組織，以及在對外軍事融資計畫下，對台提供5億美元的援助。

根據眾院撥款委員會發布的新聞稿，委員會今天開會審議這項法案，最後以35票對27票通過。

委員會指出，2027財政年度國家安全、國務院及相關計畫撥款法案提供總計473.2億美元的預算，較2026財政年度減少26.9億美元（約6%），反映了「美國優先」議程的優先事項。

委員會表示，儘管整體預算削減，這項法案仍對以色列、約旦、埃及和台灣等美國盟友維持強健的資金支持，並反制像是中國共產黨、伊朗、古巴及販毒集團等對手。

委員會成員、共和黨籍眾議員狄亞士巴拉特（MarioDiaz-Balart）表示：「如果你是美國的朋友或盟友，這項法案會支持你。若你是敵手或正和我們的敵手交好，你將不會喜歡這項法案。」

狄亞士巴拉特還說，這項法案維持18億美元用於印太地區的夥伴，其中包括為台灣提供5億美元軍事援助，以及為菲律賓和美國的太平洋島國夥伴提供資金。

委員會提供資訊指出，法案要點包括支持台灣參與多邊組織，以及在對外軍事融資計畫下，對台提供5億美元援助。

根據美國法規，法案需經眾議院與參議院通過一致版本後，才交由總統簽署成為法律。

國務院 以色列 美國

延伸閱讀

亞太軍費增幅16年最大 2025年成長8.5%至6,810億美元

SIPRI：中國軍費連續增長31年

感受共軍威脅… 亞太國家去年軍費 創近16年最大增幅

相關新聞

拒當凱子…通過1.25兆軍購？鄭麗文：死了這條心

軍購特別條例草案仍待朝野協商，賴政府希望在野支持一點二五兆元的行政院版本。國民黨主席鄭麗文昨表示，美方有發價書的部分會趕快處理，其他不可能空白背書，期待國民黨空白授權通過一點二五兆元，「死了這條心，絕

太平島操演越南抗議 管碧玲撂中洲礁登島照嗆捍衛主權

海洋委員會主委管碧玲日前赴南沙太平島主持「南援9號」操演，越南事後抗議，宣稱反對南沙與西沙群島進行的外國活動。管碧玲聞訊重申捍衛主權、不會退讓的立場，還出示登上中洲礁揮舞國旗照。

川習會後再談軍購？府質疑在野找藉口

立法院朝野黨團前天第三度協商軍購特別條例草案，最終仍無共識。總統府發言人郭雅慧昨質疑在野黨，「下一個藉口、理由是什麼？」行政院長卓榮泰說，軍購特別預算有「三塊拼圖」，缺一不可，籲請國會讓特別條例草案早

賴總統：阻陸灰色襲擾 海巡角色關鍵

賴清德總統昨出席海巡署舉辦的首屆「國家海光獎」頒獎典禮表示，中國灰色地帶襲擾與日俱增，想營造破壞現狀的新常態，未來海巡角色只會更關鍵；政府推動海巡全面轉型，擴大建置無人機、次世代雷達、紅外線熱影像等系

談軍購立場 鄭麗文：不可能通過1.25兆「死了這條心」

軍購特別條例仍在協商階段。國民黨主席鄭麗文今天表示，賴清德政府提出1.25兆元版本中，美方有發價書的110億美元部分會趕快處理，其他部分不可能空白背書，尤其民進黨毫無信用又貪贓舞弊，要期待國民黨空白授

抗戰電影被指統戰電影 牛煦庭批民進黨待中華民國如自助餐

大陸電影「八佰」講述對日抗戰時，國軍死守四行倉庫的故事，民進黨立委王定宇質疑是「統戰電影」，國防部也如此認定。國民黨立委牛煦庭今批民進黨，對待中華民國有「自助餐」心態；國民黨立委陳玉珍說，王定宇如果覺

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。