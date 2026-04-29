美眾院委員會通過國務院撥款法案 含5億美元援台

美國聯邦眾議院撥款委員會今天通過2027財政年度國家安全、國務院及相關計畫撥款法案，內容包括支持台灣參與多邊組織，以及在對外軍事融資計畫下，對台提供5億美元的援助。

根據眾院撥款委員會發布的新聞稿，委員會今天開會審議這項法案，最後以35票對27票通過。

委員會指出，2027財政年度國家安全、國務院及相關計畫撥款法案提供總計473.2億美元的預算，較2026財政年度減少26.9億美元（約6%），反映了「美國優先」議程的優先事項。

委員會表示，儘管整體預算削減，這項法案仍對以色列、約旦、埃及和台灣等美國盟友維持強健的資金支持，並反制像是中國共產黨、伊朗、古巴及販毒集團等對手。

委員會成員、共和黨籍眾議員狄亞士巴拉特（MarioDiaz-Balart）表示：「如果你是美國的朋友或盟友，這項法案會支持你。若你是敵手或正和我們的敵手交好，你將不會喜歡這項法案。」

狄亞士巴拉特還說，這項法案維持18億美元用於印太地區的夥伴，其中包括為台灣提供5億美元軍事援助，以及為菲律賓和美國的太平洋島國夥伴提供資金。

委員會提供資訊指出，法案要點包括支持台灣參與多邊組織，以及在對外軍事融資計畫下，對台提供5億美元援助。

根據美國法規，法案需經眾議院與參議院通過一致版本後，才交由總統簽署成為法律。