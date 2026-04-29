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賴總統：阻陸灰色襲擾 海巡角色關鍵

聯合報／ 記者翁至成黃婉婷／台北報導

賴清德總統昨出席海巡署舉辦的首屆「國家海光獎」頒獎典禮表示，中國灰色地帶襲擾與日俱增，想營造破壞現狀的新常態，未來海巡角色只會更關鍵；政府推動海巡全面轉型，擴大建置無人機、次世代雷達、紅外線熱影像等系統，維護國家安全與區域和平。

「我們是海洋國家，安全不只在陸地上，更在海上。」賴清德致詞時，肯定海巡人員在灰色地帶壓力下，持續穩定應處海域狀況，在關鍵基礎設施上，結合跨部會能量，維護海底電纜安全，確保國家運作不受影響；面對中國海警船不斷襲擾，海巡派遣船艇全程對應，維護台澎金馬海域與船隻安全。

他說，政府正推動海巡全面轉型，建構海空整合監控能量，包括擴大建置無人機、次世代雷達及紅外線熱影像系統等重要高科技裝備，強化海巡能量，並提高海巡人員加給及翻修老舊建設，守護國家安全，也維護區域和平穩定。

此外，海軍退役少校呂禮詩因登上共艦喊「祖國強大」引發爭議，陸委會研擬修法對這類退休軍官有所懲戒。

行政院長卓榮泰昨指出，散布敵我不分的失敗主義言論，須有強而有力的法律依據，這件事情應盡速處理，「我們會來推動」。卓揆批評，這種不當的言論，已經不是第一次，違背軍人對國家的忠誠義務，也違背退職軍人領取退休俸的職業道德跟義務，更嚴重辜負國人對國軍的敬重。

陸委會 無人機 賴清德 海巡署

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