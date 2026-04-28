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顧立雄視導陸軍北測中心 了解TAK套件應用成效
國防部今天表示，部長顧立雄前往陸軍北測中心視導聯合測考訓練情形，除視導新式基地訓練推動現況，亦了解部隊覺知應用套件（Team Awareness Kit，TAK）手機系統運用方式，及其在戰場資訊傳遞、指揮管制上的應用成效。
國防部晚間發布新聞稿表示，部長顧立雄今天前往陸軍部隊訓練北區聯合測考中心，視導進訓部隊聯合測考訓練情形，了解部隊整備與任務執行狀況，並對官兵戮力戰訓辛勞表達肯定與勗勉。
國防部指出，顧立雄首先聽取任務簡報，了解整體測考規劃與執行進度及新式基地訓練CTC2.0推動情形；隨後前往統裁部，了解「實兵模擬接戰系統」與進訓部隊戰術測考任務運用實況。
顧立雄接著轉往進訓部隊指揮所，由營長實施戰場簡報，說明部隊任務整備與指管運作情形；同時實地了解部隊覺知應用套件（Team Awareness Kit，TAK）手機系統運用方式，及TAK在新式基地訓練中，於戰場資訊傳遞、指揮管制上的應用成效。結束後則與官兵合影留念，頒發團體加菜金，慰勉官兵辛勞。
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