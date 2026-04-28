大陸海警頻擾金門 海巡：挑戰海域管轄企圖蒙騙國際

4艘中國海警船今天侵擾金門水域，海巡巡防艇併航對應。海巡署表示，近一周內，中國海警船多次編隊航入金門限制水域騷擾，「旨在挑戰我方海域管轄，企圖蒙騙國際社會」。

海洋委員會海巡署金馬澎分署透過新聞稿指出，第十二巡防區今天下午2時許發現中國海警船「14609」、「14531」、「14604」及「14530」等4艘船接近金門限制水域，隨即調度預置巡防艇前推至限制水域線上部署對應。

金馬澎分署表示，下午2時50分，中國海警船分別自鳳嘴南方及料羅東方海域以2組分進模式，同時侵擾金門限制水域，海巡艇立即採取一對一併航監控，全程蒐證，並透過中、英文廣播要求其立即轉向航離。中國海警船最終於下午4時52分全數轉向航出金門限制水域。

金馬澎分署表示，近期為馬加魚及午魚漁汛期，金門漁民趁海象好紛紛出海作業，中國海警船卻假借執法巡查之名，趁機越界侵擾行認知作戰之實，無益於台海和平穩定及海域安全秩序。

海巡署也表示，近一週內，中國海警船多次編隊航入金門限制水域騷擾，「旨在挑戰我方海域管轄，企圖蒙騙國際社會」，海巡不畏艱難險阻，全力捍衛藍色國土，保障漁民作業權益。