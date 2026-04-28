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營長播統戰影片 李遠：中國意圖模糊國軍敵我意識
陸軍金六結營區傳出營長在營內播放中共統戰電影「八佰」，文化部長李遠今天表示，中國的每部電影都經過審查，且蠻多意識形態要配合中國的主旋律。中國花很多力氣在讓國軍模糊敵我意識，他覺得軍隊跟別的社會狀況不太一樣，他尊重國防部的決定。
陸軍金六結營區傳出營長在營內播放中共統戰電影「八佰」，國防部長顧立雄27日指出，已要求全軍強化精神教育。陸軍參謀長陳建義則說明，經了解後認為是單一事件，播放電影的營長已被處分2次申誡。
立法院會今天繼續進行總質詢，李遠在列席前受訪回應，他沒有看過「八佰」這部電影，也不會想看。根據他個人的經驗，中國的每部電影都經過審查，且蠻多意識形態要配合中國的主旋律，所以他不會想看「八佰」這部電影。
李遠強調，他最近接觸的感覺，中國花很多力氣在讓國軍模糊敵我意識，例如台灣軍、中國軍。如果從這角度看「八佰」這部電影，他覺得軍隊跟別的社會狀況不太一樣，因為軍隊要非常清楚敵我意識，所以他當然是尊重國防部的決定，因為他也當過兵。
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