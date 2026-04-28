快訊

羅生門…國小生持刀霸凌案 中鋼爸喊冤：自己小孩才是受害者

怎取得通行許可？159億豪華遊艇勇闖荷莫茲海峽 幕後船主來頭不小

脫口秀翻車！吉米笑第一夫人是「準寡婦」川普震怒下令：立刻開除

聽新聞
0:00 / 0:00

國防特別條例草案 鄭麗文：不反對匡列8000億元

中央社／ 台北28日電

國民黨主席鄭麗文今天表示，國防特別條例草案要通過匡列新台幣8000億也可以，她不反對，但條件也是要等到美國正式發給台灣發價書，軍購預算才能編。國民黨絕對不可能接受1.25兆元的空白授權，如果民進黨堅持，朝野協商一定破局。

立法院長韓國瑜27日再度召集朝野黨團協商國防特別條例草案，進入包括採購項目、匡列金額等關鍵條文，朝野歷經70分鐘左右討論，無達成具體共識。韓國瑜在散會前宣布，5月6日下午3時將再次召集朝野協商討論。

國民黨主席鄭麗文今天接受匯流新聞網專訪時表示，行政院所提的國防特別條例草案匡列8年1.25兆元，大部分都是空白支票，不知道錢要給誰，也不知道要幹什麼，所以國民黨絕對不可能接受空白授權，所以期待國民黨會空白授權通過1.25兆元就死了這條心，這絕無可能。

鄭麗文指出，她呼籲民進黨也要務實，如果民進黨堅持一定要1.25兆元，朝野協商一定會破局。為什麼國民黨提出的版本會「加N」，因為外界一直說還有第二波對美軍購，只要第二波來的話，立法院就會立刻開始審查，絕對不會拖延。

鄭麗文表示，這才是最務實、最快處理軍購的路線，而且是可以對人民負責的，裡面絕對不會有冤枉錢，絕對不會變成凱子軍購，所以她認為國民黨所提的版本是萬無一失。

鄭麗文指出，現在大家在討論是否不要等第二波的發價書，特別條例先匡列8000億元，未來軍購預算可以先編3800億元，等第二波發價書來，再編4000億元，本來就可以分階段編列，沒有凍結的問題，現在要決定的是，如果第二波發價書沒來，多匡列的錢是否會被民進黨政府拿去亂花。

鄭麗文表示，如果現在國防特別條例草案要通過匡列8000億元，也可以，但條件一樣，都要等到美國國會正式通過給台灣的發價書，軍購預算才能編，不然怎麼可能預算隨便編給民進黨，她也不知道為什麼大家要糾結在匡列金額上。

鄭麗文指出，民進黨現在不是在糾結8000億元，而是要1.25兆元，但國民黨絕無可能接受空白授權。現在藍白的態度是一致的，黨內也有很多人認為可以先通過匡列8000億元，她不反對匡列8000億元，但為何國民黨會提出分階段的原因，就是在野黨沒看到軍購項目跟金額，這是要怎麼編。

鄭麗文表示，現在通過1.25兆元不可能，但未來商購或投資台灣無人機，這是可以討論的，她也沒說絕對不可能討論，但是要有具體的內容跟項目，現在是連討論都沒辦法討論，就是非常模糊，非常模稜兩可，這是幾千億的錢，在野黨要對民眾負責。

民進黨 立法院 行政院

延伸閱讀

第三度召開軍購協商...朝野歷經「30分鐘無共識」 韓國瑜宣布5月6日再協商

軍購協商提前散會全因提8千億版本遭拒？ 徐巧芯還原：循黨內民主討論

特別軍購預算…藍白若有共識 5月8日立法院會表決

整理包／朝野都挺軍購 1.25兆預算卡立院關鍵一次看懂

相關新聞

抗戰電影被指統戰電影 牛煦庭批民進黨待中華民國如自助餐

大陸電影「八佰」講述對日抗戰時，國軍死守四行倉庫的故事，民進黨立委王定宇質疑是「統戰電影」，國防部也如此認定。國民黨立委牛煦庭今批民進黨，對待中華民國有「自助餐」心態；國民黨立委陳玉珍說，王定宇如果覺

軍購條例協商再卡 綠：藍白拿監督當幌子 實則向對岸示好投名狀

立法院軍購條例朝野協商日前再度破局，並延期至5月6日，民進黨發言人林楚茵今天表示，藍白兩黨顯然無心加強國防，所謂預算監督僅是幌子，實質上是一場有計畫的技術性杯葛，企圖藉由不斷拖延來動搖國際對台灣防衛決

軍購條例協商未果 牛煦庭籲朝野各自妥協找平衡點

立法院長韓國瑜昨針對軍購特別條例草案，召集朝野協商，但因無共識，拍板5月6日繼續協商。對於軍購議題，國民黨立委陳玉珍說，最後會有統一說法；國民黨立委牛煦庭說，大家冷靜，各自妥協，進到協商就是各自妥協找

國艦國造添生力軍 關務署巡緝艇「海安、海誠」下水

為強化我國海域查緝走私量能，財政部關務署委託台灣國際造船公司建造2艘100噸級巡緝艇，今天上午於台船高雄廠舉行命名暨下水典禮，2艘新艇分別命名為「海安艇」及「海誠艇」，預計交船後將分別配置於基隆關花蓮

海巡署首屆國家海光獎頒獎 賴清德：中共灰色襲擾與日俱增

海巡署今天舉行首屆「國家海光獎」頒獎典禮，表揚在犯罪偵防、海上救護及維護主權有卓越貢獻的海巡英雄和單位，賴清德致詞強調，面對中國大陸近年與日俱增的「灰色地帶」襲擾，政府將作海巡最強後盾，全面推動轉型，

賴清德出席首屆國家海光獎 感謝海巡同仁辛勞

海巡署今天舉行首屆國家海光獎，包括賴清德總統、海委會主委管碧玲、國安會秘書長吳釗燮、海委會副主委海巡署署長張忠龍、警政署長張榮興、調查局長陳白立等皆到場出席。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。