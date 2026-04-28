國防特別條例草案 鄭麗文：不反對匡列8000億元

國民黨主席鄭麗文今天表示，國防特別條例草案要通過匡列新台幣8000億也可以，她不反對，但條件也是要等到美國正式發給台灣發價書，軍購預算才能編。國民黨絕對不可能接受1.25兆元的空白授權，如果民進黨堅持，朝野協商一定破局。

立法院長韓國瑜27日再度召集朝野黨團協商國防特別條例草案，進入包括採購項目、匡列金額等關鍵條文，朝野歷經70分鐘左右討論，無達成具體共識。韓國瑜在散會前宣布，5月6日下午3時將再次召集朝野協商討論。

國民黨主席鄭麗文今天接受匯流新聞網專訪時表示，行政院所提的國防特別條例草案匡列8年1.25兆元，大部分都是空白支票，不知道錢要給誰，也不知道要幹什麼，所以國民黨絕對不可能接受空白授權，所以期待國民黨會空白授權通過1.25兆元就死了這條心，這絕無可能。

鄭麗文指出，她呼籲民進黨也要務實，如果民進黨堅持一定要1.25兆元，朝野協商一定會破局。為什麼國民黨提出的版本會「加N」，因為外界一直說還有第二波對美軍購，只要第二波來的話，立法院就會立刻開始審查，絕對不會拖延。

鄭麗文表示，這才是最務實、最快處理軍購的路線，而且是可以對人民負責的，裡面絕對不會有冤枉錢，絕對不會變成凱子軍購，所以她認為國民黨所提的版本是萬無一失。

鄭麗文指出，現在大家在討論是否不要等第二波的發價書，特別條例先匡列8000億元，未來軍購預算可以先編3800億元，等第二波發價書來，再編4000億元，本來就可以分階段編列，沒有凍結的問題，現在要決定的是，如果第二波發價書沒來，多匡列的錢是否會被民進黨政府拿去亂花。

鄭麗文表示，如果現在國防特別條例草案要通過匡列8000億元，也可以，但條件一樣，都要等到美國國會正式通過給台灣的發價書，軍購預算才能編，不然怎麼可能預算隨便編給民進黨，她也不知道為什麼大家要糾結在匡列金額上。

鄭麗文指出，民進黨現在不是在糾結8000億元，而是要1.25兆元，但國民黨絕無可能接受空白授權。現在藍白的態度是一致的，黨內也有很多人認為可以先通過匡列8000億元，她不反對匡列8000億元，但為何國民黨會提出分階段的原因，就是在野黨沒看到軍購項目跟金額，這是要怎麼編。

鄭麗文表示，現在通過1.25兆元不可能，但未來商購或投資台灣無人機，這是可以討論的，她也沒說絕對不可能討論，但是要有具體的內容跟項目，現在是連討論都沒辦法討論，就是非常模糊，非常模稜兩可，這是幾千億的錢，在野黨要對民眾負責。