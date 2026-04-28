抗戰電影被指統戰電影 牛煦庭批民進黨待中華民國如自助餐

大陸電影「八佰」講述對日抗戰時，國軍死守四行倉庫的故事，民進黨立委王定宇質疑是「統戰電影」，國防部也如此認定。國民黨立委牛煦庭今批民進黨，對待中華民國有「自助餐」心態；國民黨立委陳玉珍說，王定宇如果覺得所有事情跟大陸都有統戰關係，應先譴責以前同事，比如曹興誠。

我國陸軍153旅近期因在營內播放大陸電影「八佰」，王定宇質疑該電影為統戰電影，國防部以「認知錯誤」為由對該營長，處以申誡兩次處分。

牛煦庭說，八佰的故事主軸是中華民國國軍在抗日戰爭中，不惜捐軀死守四行倉庫的壯烈事蹟，這是一段民眾皆知且深受感動的歷史。把這東西也變成統戰，過於牽強。評價此類影片應回到故事本質。若影片能引起官兵共鳴，增強對國旗的認同，並對國軍曾經輝煌的歷史產生肯定，這是正面的，有什麼不好？

牛煦庭說，依照王定宇等人標準，似乎只要與中國大陸有所牽扯的內容一律歸類為統戰，到底還認不認同自己叫「中華民國」？他很懷疑。民進黨對待中華民國始終抱持吃自助餐的借殼上市心態，骨子裡嚮往的是台獨，隨時準備棄中華民國於不顧，這是非常糟糕的事情，如果朝野的公約數真的是中華民國，應該理直氣壯地面對這段抗戰情懷。

陳玉珍說，王定宇如果覺得所有事情跟大陸都有統戰關係，應該先譴責他那些以前同事，比如曹興誠，還有很多以前同事，就不再一一指名，非常多。這些都被統戰到不只是電影層面而已，所以應先去譴責那些同事們。這樣就可以統戰嗎？王定宇對中華民國台澎金馬的老百姓、對我國民主太沒有自信。