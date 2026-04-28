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國艦國造添生力軍 關務署巡緝艇「海安、海誠」下水

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
「海誠艇」（右）與「海安艇」（左）未來將分別部署於南部及東部海域，為海關執法提供助力。圖／台船提供
「海誠艇」（右）與「海安艇」（左）未來將分別部署於南部及東部海域，為海關執法提供助力。圖／台船提供

為強化我國海域查緝走私量能，財政部關務署委託台灣國際造船公司建造2艘100噸級巡緝艇，今天上午於台船高雄廠舉行命名暨下水典禮，2艘新艇分別命名為「海安艇」及「海誠艇」，預計交船後將分別配置於基隆關花蓮分關與高雄關，投入東部及南部海域的邊境守護任務。

今天上午下水典禮由台船副總經理顏聰輝、基隆關關務長張世棟及高雄關關務長劉芳祝共同主持，依據海關艦艇命名傳統，首字均為「海」字。

「海安艇」（編號CP-10007）寓意守護海疆平安、安定，未來將負責台灣東部海域巡緝；「海誠艇」（編號CP-10008）則取自「禮記大學」中「格物、致知、誠意、正心」之意涵，象徵海關執法誠正，將扼守南部國境大門。

2艘巡緝艇隸屬於關務署海關巡緝艇汰舊換新計畫第二期，台船指出，該案於2024年6月簽約後動工，針對初步合約進行了精進設計。

艇身全長32公尺，採用下鋼上鋁的輕量化結構，兼顧船體強度與速度，動力系統配備2部2580千瓦柴油主機，在蒲氏風力3級以下時，最高航速可達30節、約時速55公里，能大幅提升海關人員海上執法的機動性。

台船表示，全案履約期限為2027年8月底，預計可如期完成2艘巡緝艇交付。台船強調，身為「國艦國造」政策的重要執行者，將依循計畫節點推動，讓新型巡緝艇儘早投入外海監控勤務，發揮阻嚇及查緝海上不法活動的實質功能。

高雄 台船 財政部 海關

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