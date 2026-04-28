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海巡署首屆國家海光獎頒獎 賴清德：中共灰色襲擾與日俱增

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
賴清德總統（前中）今天在海委會主委管碧玲（前右三）、國安會秘書長吳釗燮（前左三）等陪同下，出席海巡署115年度國家海光獎頒獎典禮，並與獲獎的海巡同仁合影。記者胡經周／攝影
賴清德總統（前中）今天在海委會主委管碧玲（前右三）、國安會秘書長吳釗燮（前左三）等陪同下，出席海巡署115年度國家海光獎頒獎典禮，並與獲獎的海巡同仁合影。記者胡經周／攝影

海巡署今天舉行首屆「國家海光獎」頒獎典禮，表揚在犯罪偵防、海上救護及維護主權有卓越貢獻的海巡英雄和單位，賴清德致詞強調，面對中國大陸近年與日俱增的「灰色地帶」襲擾，政府將作海巡最強後盾，全面推動轉型，建置無人載具、次世代雷達等精良裝備，確保台澎金馬海域安全絕不退讓。

海巡署巡防組因應「聯合利劍-2024」、「海峽雷霆-2025」軍演，並驅離、攔阻大陸海警船等船隻破百艘次，奪「國安與海域執法類」第一名；艦隊分署第四海巡隊偵辦「宏泰58」海纜毀損案，將8名大陸籍船員押返並起訴判刑，在國際間備受矚目，拿下「國安與海域執法類」第二名 。

偵防分署空勤吊掛分隊上士蔡漢威在「凱米」颱風期間及雜貨輪火警中，多次冒險執行吊掛任務，累計救回25條人命，獲「災難救護類」第一名；艦隊分署第九海巡隊分隊長黃恒鈞，偵辦「同心」系列走私案扣押3船未經許可進入大陸達46次以上，3船沒收，船上12人判刑，獲「國安與海域執法類」第一名。

賴清德說，感謝海巡之友總會去年成立此獎項，讓海巡同仁感受到社會力量的相挺，並點名最高顧問葉國一多年來投入資源、關心海巡發展，稱當多數國人在休息時，海巡同仁在海上奔波，當局勢紛亂時，海巡始終在第一線，是國家穩定、社會安心的關鍵力量。

針對當前兩岸情勢，賴清德特別提到，近年中國大陸採取灰色地帶行動，企圖透過越界、騷擾與消耗性手段，營造破壞現狀的「新常態」，是第一線同仁每天需面對的壓力，但無論是跨國緝毒、非法越界攔截或海上救援，海巡同仁始終在最前線、沒有退讓，國家海光獎就是要讓這些人被看見。

「我們是海洋國家，安全不只在陸地上更在海上」，賴清德說，未來海巡的角色只會更加關鍵，目前正全力推動海巡全面轉型，包含建置無人載具系統、次世代雷達系統及紅外線熱影像系統等自動化設備，此外，也正進行海巡廳舍翻修工程。

海巡署表示，國家海光獎團體組獎項有「國家安全與海域治安」、「救生救難」、「維護漁權及海洋保育」及「綜合規劃」等4類共17組獲獎團體，以及個人組「國家安全與海域執法」、「犯罪偵防」、「災難救護」及「綜合評量」等4類共17員獲獎人員。

賴清德總統今天出席海巡署115年度國家海光獎頒獎典禮並頒獎給獲獎的海巡同仁。記者胡經周／攝影
賴清德總統今天出席海巡署115年度國家海光獎頒獎典禮並頒獎給獲獎的海巡同仁。記者胡經周／攝影

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