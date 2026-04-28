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賴清德出席首屆國家海光獎 感謝海巡同仁辛勞

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
賴清德總統今天出席海巡署115年度國家海光獎頒獎典禮。記者胡經周／攝影
賴清德總統今天出席海巡署115年度國家海光獎頒獎典禮。記者胡經周／攝影

海巡署今天舉行首屆國家海光獎，包括賴清德總統、海委會主委管碧玲、國安會秘書長吳釗燮、海委會副主委海巡署署長張忠龍、警政署長張榮興、調查局長陳白立等皆到場出席。

賴清德致詞時表示，今年海巡署首次舉辦國家海光獎典禮，海巡之友總會或是各分會都大力支持海巡，讓海巡同仁執行任務時，都知道背後有人及社會支持；並代表國家恭喜獲得表揚，以及向所有同仁說聲謝謝。

賴清德指出，國家海光獎的意義，是讓這些守護被看見，也讓這份精神被傳承；海巡隊員在灰色地帶壓力之下，持續穩定應處海域狀況，在關鍵基礎設施上，結合跨部會能量，維護海底電纜安全，確保國家運作不受影響，在面對中國海警船不斷襲擾，海巡派遣船艇全程應對，維護台澎金馬的海域及船隻安全，另外在救援任務上，海巡弟兄姊妹即使面對惡劣天候，仍把民眾平安帶回岸上。

賴清德總統今天出席海巡署115年度國家海光獎頒獎典禮。記者胡經周／攝影
賴清德總統今天出席海巡署115年度國家海光獎頒獎典禮。記者胡經周／攝影

賴清德總統（前中）今天在海委會主委管碧玲（前右三）、國安會秘書長吳釗燮（前左三）等陪同下，出席海巡署115年度國家海光獎頒獎典禮，並與獲獎的海巡同仁合影。記者胡經周／攝影
賴清德總統（前中）今天在海委會主委管碧玲（前右三）、國安會秘書長吳釗燮（前左三）等陪同下，出席海巡署115年度國家海光獎頒獎典禮，並與獲獎的海巡同仁合影。記者胡經周／攝影

賴清德總統今天出席海巡署115年度國家海光獎頒獎典禮。記者胡經周／攝影
賴清德總統今天出席海巡署115年度國家海光獎頒獎典禮。記者胡經周／攝影

賴清德總統（左）今天在海委會主委管碧玲（中）、海委會副主委海巡署署長張忠龍（右）等陪同下，出席海巡署115年度國家海光獎頒獎典禮。記者胡經周／攝影
賴清德總統（左）今天在海委會主委管碧玲（中）、海委會副主委海巡署署長張忠龍（右）等陪同下，出席海巡署115年度國家海光獎頒獎典禮。記者胡經周／攝影

賴清德總統今天出席海巡署115年度國家海光獎頒獎典禮並頒獎給獲獎的海巡同仁。記者胡經周／攝影
賴清德總統今天出席海巡署115年度國家海光獎頒獎典禮並頒獎給獲獎的海巡同仁。記者胡經周／攝影

陳白立 吳釗燮 國安會 海巡署 海委會 賴總統

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