聽新聞
0:00 / 0:00
賴清德出席首屆國家海光獎 感謝海巡同仁辛勞
海巡署今天舉行首屆國家海光獎，包括賴清德總統、海委會主委管碧玲、國安會秘書長吳釗燮、海委會副主委海巡署署長張忠龍、警政署長張榮興、調查局長陳白立等皆到場出席。
賴清德致詞時表示，今年海巡署首次舉辦國家海光獎典禮，海巡之友總會或是各分會都大力支持海巡，讓海巡同仁執行任務時，都知道背後有人及社會支持；並代表國家恭喜獲得表揚，以及向所有同仁說聲謝謝。
賴清德指出，國家海光獎的意義，是讓這些守護被看見，也讓這份精神被傳承；海巡隊員在灰色地帶壓力之下，持續穩定應處海域狀況，在關鍵基礎設施上，結合跨部會能量，維護海底電纜安全，確保國家運作不受影響，在面對中國海警船不斷襲擾，海巡派遣船艇全程應對，維護台澎金馬的海域及船隻安全，另外在救援任務上，海巡弟兄姊妹即使面對惡劣天候，仍把民眾平安帶回岸上。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。