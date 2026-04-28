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國防部認「八佰」是統戰片 侯漢廷批：怎不禁逐玉、甄嬛傳？

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
新黨北市議員侯漢廷。圖／聯合報系資料照片
新黨北市議員侯漢廷。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委王定宇昨關切宜蘭金六結營區播放中國統戰電影「八佰」，陸軍參謀長陳建義認為內容是中共統戰包裝，國防部長顧立雄則已要求全軍強化精神教育。新黨北市議員侯漢廷今批，如果只是大陸製播就叫統戰，民進黨怎麼不禁「逐玉」或「甄嬛傳」？

侯漢廷今在臉書批，王定宇、顧立雄、陳建義註定遺臭萬年，民進黨執政的國軍，不值得中華民國派效忠，民進黨的立委，更不值得任何人犧牲去保護。

他說，軍中放電影「八佰」竟被檢舉是對岸統戰台灣影片。國防部長、參謀長還認可了。「看電影時發現內容有中華民國的青天白日滿地紅國旗，還有播放我方國歌，就認為這適合播給官兵做精神教育，殊不知這是中共包裝的統戰電影。」

侯指出，中華民國國軍對日抗戰的英勇歷史，竟被後代中華民國國軍認為是共產黨的「統戰工具」？自己的抗日先烈、軍隊歷史都能說成是大陸的統戰，那麼所有記錄抗日戰爭的電影、書籍、歷史資料，全都是「統戰工具」？因為民進黨的內心是「中華民國」也是對岸的「統戰工具」，民進黨根本不認1949年以前在大陸的中華民國。

他批，民進黨上下已經到了顛倒黑白、混淆是非、連自己祖宗都不認的地步。如果只是大陸製播，就叫統戰，民進黨怎麼不禁「逐玉」或「甄嬛傳」？這年頭關於國軍歷史，台灣有什麼自製影片？如果不放對岸影片，難道要放「返校」等才有台灣價值？

侯漢廷說，營長播放「八佰」因為是國軍的故事、是驕傲的歷史，是中華民國的先輩浴血奮戰，保衛國家、換來台灣擺脫日本的殖民。他

要為這位營長聲援加油，「你沒有錯，錯的是的一群台獨份子禍亂朝綱、忘祖背宗，錯的是一群連八佰壯士都不認的民族敗類。」

中共 侯漢廷 逐玉 民進黨 顧立雄 統戰

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