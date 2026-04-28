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軍購條例協商再破局 總統府：又說要等「川習會」 下個藉口是什麼？
立法院長韓國瑜昨天第三度針對軍購特別條例召集朝野黨團協商，但最終朝野仍舊沒有共識，韓宣布5月6日再協商。總統府發言人郭雅慧今天表示，國防特別條例再度被延宕，之前說國民黨去完中國回來才要過關，現在又說要等「川習會」後再討論，「下一個藉口、下一個理由又會是什麼呢？」
政院版1.25兆元軍購特別條例持續在立法院卡關，傳出在野陣營恐等到「川習會」後再處理特別條例草案。
郭雅慧表示，「確實是不宜再拖了」，之前是說等國民黨去完中國回來才要過關，不過去也去、回來也回來了，現在又說是要等「川習會」後再討論，下一個藉口、下一個理由又會是什麼？
郭雅慧指出，現實的情況是，昨天立法院協商的過程中，國防特別條例再度被延宕。同時間中國在台灣西南海域持續騷擾，一方面因為中國的騷擾還在持續，「我們一定要強化自我防衛能力」；二方面，國際上也非常關注台灣態度，「我們是不是對於自我防衛能力在乎」。
郭雅慧強調，第三，在台灣有近七成民意也支持強化國防，「因此我們非常希望國會不分黨派，大家共同為了國防強化能夠盡一份心力，讓國防特別條例盡速過關。」
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