軍購條例放行恐延到川習會後 總統府：不宜再拖

政院版1.25兆軍購特別條例送進立法院，朝野版本差異大，3月26日送出委員會後，持續卡關至今無共識，傳出可能延到川習會後。對此，總統府發言人郭雅慧28日強調，確實是不宜再拖。

郭雅慧質疑，之前說等國民黨去中國回來才要過關，「去也去、回來也回來了」，現在又要等川習會後再討論，下一個藉口、下一個理由又會是什麼呢？現實的情況是，昨天在協商的過程當中，國防特別條例再度被延宕了，同時間中國大陸在台灣西南海域持續騷擾。

郭雅慧表示，一方面，因為中國大陸的騷擾還在持續，我方一定要強化自我防衛能力。二方面，國際上也非常關注台灣態度，我方是不是對於自我防衛能力在乎。第三，在台灣民意上，有近七成的台灣民意也支持強化國防，

郭雅慧指出，因此府方非常希望國會不分黨派，大家共同為了國防強化能夠盡一份心力，讓國防特別條例儘速過關。