卓榮泰：批呂禮詩敵我不分 須速推強而有力法律依據

海軍退役少校呂禮詩因登上共艦喊「祖國強大」引發爭議，陸委會研擬修法對這類退休軍官有所懲戒。行政院長卓榮泰指出，散布敵我不分的失敗主義言論，須有強而有力的法律依據，這件事情應儘速處理，「我們會來推動」。

卓榮泰說，這種不當的言論，對該個人而言，已經不是第一次，違背軍人對國家的忠誠義務，也違背退職軍人領取退休俸的職業道德跟義務，更嚴重辜負國人對國軍的敬重。

呂禮詩近日在中國參觀軍艦時發表親中言論。國軍退除役官兵輔導委員會昨天嚴厲譴責，支持修法維護國家尊嚴；國防部長顧立雄昨日表示，現行兩岸條例僅規範少將以上退將，陸委會已研擬修法，將門檻降至少校以上，且已將修正草案送至立法院，盼立法院儘速通過修法。