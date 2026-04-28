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卓榮泰：批呂禮詩敵我不分 須速推強而有力法律依據

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
大陸中央電視台新聞報導，國軍退役少校艦長呂禮詩與共軍軍艦上的一名解放軍海軍交流時說道，「解放軍海軍已經準備好了，足以迎接一切挑戰，捍衛祖國的海疆安全。」(取材自央視新聞)
大陸中央電視台新聞報導，國軍退役少校艦長呂禮詩與共軍軍艦上的一名解放軍海軍交流時說道，「解放軍海軍已經準備好了，足以迎接一切挑戰，捍衛祖國的海疆安全。」(取材自央視新聞)

海軍退役少校呂禮詩因登上共艦喊「祖國強大」引發爭議，陸委會研擬修法對這類退休軍官有所懲戒。行政院長卓榮泰指出，散布敵我不分的失敗主義言論，須有強而有力的法律依據，這件事情應儘速處理，「我們會來推動」。

卓榮泰說，這種不當的言論，對該個人而言，已經不是第一次，違背軍人對國家的忠誠義務，也違背退職軍人領取退休俸的職業道德跟義務，更嚴重辜負國人對國軍的敬重。

呂禮詩近日在中國參觀軍艦時發表親中言論。國軍退除役官兵輔導委員會昨天嚴厲譴責，支持修法維護國家尊嚴；國防部長顧立雄昨日表示，現行兩岸條例僅規範少將以上退將，陸委會已研擬修法，將門檻降至少校以上，且已將修正草案送至立法院，盼立法院儘速通過修法。

軍艦 行政院長 修法

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