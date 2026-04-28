呂禮詩言論引爭議 卓榮泰：研議修法強化退役軍人規範

針對海軍前艦長呂禮詩登上中國軍艦並發表「祖國強大」等言論，引發外界關注現行法制是否足以規範，行政院長卓榮泰27日表示，相關言論已涉及對國家忠誠義務與社會觀感的重大爭議，政府將研議強化法律依據，儘速推動相關處理機制。

卓榮泰指出，該名退役軍人相關發言並非首次，引發社會高度關切。他認為，此類言論已違背軍人對國家的忠誠義務，也與退役後領取退休俸所應承擔的職業倫理與責任有所落差，甚至影響國人對國軍整體形象的信任。他強調，對於「敵我不分」的言論，應建立更明確且具約束力的法規，以維護國家安全與制度尊嚴。

卓榮泰表示，現行制度在相關規範上仍有檢討空間，行政部門將就法律面進行盤點，研議修法方向，讓類似爭議未來能有更清楚的處理依據。

另就中選會主委游盈隆指稱以《國籍法》處理陸配參政問題「牽強」一事，卓榮泰回應，政府在面對相關個案時，需同時檢視《國籍法》與《兩岸人民關係條例》等法律適用，並建立更明確的規範架構。

卓榮泰指出，涉及中國國籍者，依法須承擔中國相關法律義務，包括憲法、國安法及情報法等，相關制度設計與台灣法律秩序存在差異，政府必須審慎評估其對國安的潛在影響。他強調，對於相關規範的適用與調整，政府將持續檢討並推進，以確保制度運作符合國家安全與社會期待。

卓榮泰表示，面對新型態挑戰，政府將持續完善法制，兼顧民主法治與國家安全，確保制度具備清晰性與可執行性。