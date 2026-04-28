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軍購條例協商三度破局 卓榮泰籲請國會積極展開並完成協商

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

軍購條例協商三度破局，對此，行政院長卓榮泰28日表示，籲請國會能夠積極的展開，而且完成各項的協商，整個軍購特別預算，事實上它是有3塊拼圖，缺一不可，就是要形成「台灣之盾」。

對於軍購條例協商持續破局，卓榮泰指出，還是要籲請國會能夠積極的展開，而且完成各項的協商，讓軍購特別條例能夠早一天的通過。早一天的完成，就會減少一些外在因素的影響，所以如果因為受到外在因素影響，而刻意的來拖延的話，會造成對這個事情更多的一些不當的想像，所以並不必要，希望國內的朝野各政黨都能夠積極的來因應這個事情。

卓榮泰強調，整個軍購特別預算，事實上它是有3塊拼圖，缺一不可，就是要形成「台灣之盾」，也要引入高科技的擊殺鏈，最重要的就是要國防相關產業的自主發展，3塊拼圖缺一不可；換句話說，3顆好球才能夠遏制對方，缺一也不可。

卓榮泰說，軍購條例是依照國家的需求、財政的能力跟對方國各別的誠意來完成這樣的內容，所以相信國軍國防部在很長時間當中的深入研究、分析所需，也希望提供國家，包括美國在內，都能夠按照這個時程來提供給我國必要的國防自主能力以及先進的國防先進武器。

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