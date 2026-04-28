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打造台灣之盾 卓榮泰：軍購1.25兆三拼圖 缺一不可

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院長韓國瑜昨天第三度召集朝野協商軍購條例草案，國防部長顧立雄（右） 表示，軍購金額就是政院版本一點二五兆元。記者胡經周／攝影
立法院長韓國瑜昨天第三度召集朝野協商軍購條例草案，國防部長顧立雄（右） 表示，軍購金額就是政院版本一點二五兆元。記者胡經周／攝影

軍購特別條例協商三度破局，藍營內部仍有分歧，很可能「川習會」才處理。行政院長卓榮泰說，籲請國會積極展開各項協商，讓特別條例早點通過完成，減少外在因素影響。若因外在因素刻意拖延，會造成對這件事的不當想像，並不必要，希望朝野各政黨能夠積極因應。

目前政院版本為1.25兆，藍營內部喊出8000億元，各界關注政府是否有退讓空間。卓榮泰說，軍購特別預算有三塊拼圖，缺一不可，也就是形成台灣之盾、引入高科技擊殺鏈，最重要地是國防相關產業的自主發展，「三顆好球才能夠遏制對方，缺一不可」。

卓榮泰表示，政院版是依國家需求、財政能力，與對方國個別的誠意，完成這樣的內容，國軍、國防部經深入研究、分析跟所須，希望美國在內的國家，能夠按照時程提供我國必要國防自主能力，及國防先進武器。

立法院外交及國防委員會、財政委員會聯席會議日前初審通過行政院、民眾黨及國民黨版的國防特別條例草案，但關鍵條文均未達成共識，保留送黨團協商。

立法院長韓國瑜昨日再度召集朝野黨團協商國防特別條例草案，國民黨立委徐巧芯協商時拋出特別預算8000億元，讓韓國瑜直呼「這個數字第一個出來」，但朝野歷經70分鐘左右討論，無達成具體共識。韓國瑜散會前宣布，5月6日下午3時將再次召集朝野協商討論。

徐巧芯 國民黨版 韓國瑜

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