感受共軍威脅… 亞太國家去年軍費 創近16年最大增幅

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（ＳＩＰＲＩ）指出，全球去年軍事支出達近二點九兆美元，連續第十一年成長，其中亞太國家軍事支出創十六年來最大增幅，台灣年增百分之十四至一八二億美元。該機構研究員史卡拉札托說，中國軍費開支已連續卅年增長，二○二五年估計達三三六○億美元，更值得注意的是其他國家反應，例如南韓、日本與台灣，都在回應其所感受到的威脅。

法新社報導，全球前三大軍費支出國為美國、中國與俄羅斯，合計開支達一點四八兆美元，占全球總支出一半以上。在亞洲與大洋洲，軍事支出達六八一○億美元，較二○二四年增加百分之八點五，創下該地區自二○○九年以來最大年度增幅。

日本二○二五年軍費開支增加百分之九點七，達六二二億美元，相當於國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之一點四，創一九五八年來最高占比；台灣則增加百分之十四，達一八二億美元。

報告指出，儘管全球最大軍費支出的美國削減預算，二○二五年全球軍事開支仍較二○二四年成長百分之二點九。

史卡拉札托說，美國支出下滑幅度，已被歐洲與亞洲的增長抵銷，全球經歷「戰爭與緊張局勢升高的一年」，反映出軍事支出占全球ＧＤＰ比重已升至二○○九年以來最高水準。

美國去年軍費九五四○億美元，較二○二四年減少百分之七點五，主因是未批准對烏克蘭的新一輪軍事援助。相比之下，華府在過去三年共向基輔承諾提供一二七○億美元援助。

不過，美國軍費減少只是短暫現象，美國國會已批准二○二六年軍費超過一兆美元，美國總統川普提出明年軍費支出可能增至一點五兆美元。

推升全球軍費成長的主要動力來自歐洲，包括俄羅斯與烏克蘭，歐洲地區軍事開支大增百分之十四，達八六四○億美元。史卡拉札托表示，主因烏克蘭戰爭未歇，以及美國減少參與歐洲事務，要求歐洲加強自身防衛責任。

全球第四大軍費支出的德國在二○二五年將軍事支出提高百分之廿四，達一一四○億美元；西班牙則大增百分之五十至四○二億美元，使軍費開支自一九九四年來首度超過ＧＤＰ的百分之二。

俄烏戰爭使雙方都提高軍事支出，創下軍費占比最高紀錄。俄羅斯軍費增加百分之五點九，達一九○○億美元，相當於ＧＤＰ的百分之七點五；烏克蘭則提高百分之廿，達八四一億美元，相當於ＧＤＰ的百分之四十。

儘管中東持續緊張，該地區軍事支出僅小幅成長百分之○點一，至二一八○億美元。

多數中東國家增加軍費，但以色列與伊朗去年都呈下降趨勢。伊朗軍費開支下滑百分之五點六至七十四億美元，主因年通膨率達百分之四十二。若以名目金額計算，相關支出實際上有所增加。

以色列軍費則下滑百分之四點九至四八三億美元，反映出去年一月達成加薩停火協議後降低戰爭強度，但以軍開支仍比二○二二年高出百分之九十七。