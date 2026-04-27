聽新聞
0:00 / 0:00

澎防部2將軍榮退、榮調 澎湖副縣長林皆興祝賀

中央社／ 澎湖縣27日電
陸軍澎湖防衛指揮部參謀長何華興（右）將榮調陸軍步兵訓練指揮部擔任指揮官，澎湖縣副縣長林皆興（左）27日頒贈榮譽縣民證，感謝任內守護澎湖疆域安全、穩定地方發展的卓越貢獻。（澎湖縣政府提供） 中央社
陸軍澎湖防衛指揮部參謀長何華興（右）將榮調陸軍步兵訓練指揮部擔任指揮官，澎湖縣副縣長林皆興（左）27日頒贈榮譽縣民證，感謝任內守護澎湖疆域安全、穩定地方發展的卓越貢獻。（澎湖縣政府提供） 中央社

將榮退與榮調的陸軍澎湖防衛指揮部副指揮官李傑少將與參謀長何華興少將今天向澎湖縣副縣長林皆興辭行，林皆興代表澎縣府贈紀念酒與頒榮譽縣民證，感謝2人為地方安全與穩定付出心力。

根據澎湖縣政府發布新聞稿，李傑42年軍旅生涯，歷練完整、表現傑出，展現卓越領導能力，更以身作則為後進樹立軍人典範。李傑服務澎湖期間，對守護地方安全及促進軍民合作貢獻良多，深獲各界肯定，林皆興祝福李傑卸下戎裝後生涯規劃一切順心。

澎縣府表示，將榮調陸軍步兵訓練指揮部擔任指揮官的何華興服務澎湖超過1年，始終秉持高度專業與責任感，兢兢業業、承上啟下，率官兵精實戰訓、落實各項年度任務，也在軍政協力工作中展現卓越統御能力，表現深獲各界肯定。

林皆興期許何華興未來在新職務持續發揮專長與熱忱，為國軍建軍備戰貢獻更大力量。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國軍 軍人 陸軍 澎湖

延伸閱讀

台企銀表揚財管績優人員

學以致用 澎湖海事與城市科大攜手機車免費檢修

相關新聞

軍購協商提前散會原因曝光 徐巧芯拋8千億版本未獲傅崐萁支持

立法院長韓國瑜今天第三度針對軍購特別條例草案舉行協商，卻因朝野意見分歧，不到一小時就宣布散會。據悉，協商破局主因在於藍白內部意見分歧，例如國民黨立委徐巧芯提出8000億元版本，未獲國民黨團總召傅崐萁支持，民眾黨也待內部意見整合，民進黨團總召蔡其昌仍盼朝野支持軍購，以台灣、捍衛中華民國為念。

步槍準星未升起如何瞄準？徐巧芯質詢 國防部坦言訓練有問題

國軍從去年起編列81億預算，採購8.6萬把T112步槍，包含瞄準具及其他附屬套件。不過，臉書軍事粉專「山姆小叔」24日登載憲兵演訓照片，不只沒有裝上瞄準鏡，甚至連傳統的光學瞄具沒裝，甚至連準星、覘孔等傳統瞄具也沒立起來。網民頓時質疑，軍方又是買了裝備卻放在庫房不捨得用。國防部官員今天在立院答詢時日證實，換裝訓練確實有疏失，瞄準鏡2將於民國118年全面完成換裝。

澎防部2將軍榮退、榮調 澎湖副縣長林皆興祝賀

將榮退與榮調的陸軍澎湖防衛指揮部副指揮官李傑少將與參謀長何華興少將今天向澎湖縣副縣長林皆興辭行，林皆興代表澎縣府贈紀念酒...

軍購協商提前散會全因提8千億版本遭拒？ 徐巧芯還原：循黨內民主討論

立法院今天協商軍購特別條例草案，卻提前散會，傳是因國民黨立委徐巧芯拋匡列金額8000億元而遭拒絕。她表示，「沒有拒不拒絕的問題」，她只是說明軍售所需金額，後來國民黨立法院黨團總召傅崐萁也說就讓這回到黨團大會，讓立委們能參與及確認，這是黨內民主程序。

第三度召開軍購協商...朝野歷經「30分鐘無共識」 韓國瑜宣布5月6日再協商

立法院長韓國瑜今天第三度針對軍購特別條例草案召開協商，在野黨詢問美方第二份發價書進度為何？國防部長顧立雄稱，其實機密會議都已經講過很多遍，很多內容無法公開講；最後韓國瑜宣布散會，5月6日下午3時再召開協商。

立院協商軍購案 顧立雄盼獲朝野支持

針對「國防特別條例」，立法院長韓國瑜上周召集協商，包括預算執行規定、實施期間等深水區條文，朝野立委未能達成共識。韓國瑜今天再度召集協商，表明不惜挑燈夜戰也要有結論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。