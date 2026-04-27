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澎防部2將軍榮退、榮調 澎湖副縣長林皆興祝賀
將榮退與榮調的陸軍澎湖防衛指揮部副指揮官李傑少將與參謀長何華興少將今天向澎湖縣副縣長林皆興辭行，林皆興代表澎縣府贈紀念酒與頒榮譽縣民證，感謝2人為地方安全與穩定付出心力。
根據澎湖縣政府發布新聞稿，李傑42年軍旅生涯，歷練完整、表現傑出，展現卓越領導能力，更以身作則為後進樹立軍人典範。李傑服務澎湖期間，對守護地方安全及促進軍民合作貢獻良多，深獲各界肯定，林皆興祝福李傑卸下戎裝後生涯規劃一切順心。
澎縣府表示，將榮調陸軍步兵訓練指揮部擔任指揮官的何華興服務澎湖超過1年，始終秉持高度專業與責任感，兢兢業業、承上啟下，率官兵精實戰訓、落實各項年度任務，也在軍政協力工作中展現卓越統御能力，表現深獲各界肯定。
林皆興期許何華興未來在新職務持續發揮專長與熱忱，為國軍建軍備戰貢獻更大力量。
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