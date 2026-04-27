澎防部2將軍榮退、榮調 澎湖副縣長林皆興祝賀

國軍從去年起編列81億預算，採購8.6萬把T112步槍，包含瞄準具及其他附屬套件。不過，臉書軍事粉專「山姆小叔」24日登載憲兵演訓照片，不只沒有裝上瞄準鏡，甚至連傳統的光學瞄具沒裝，甚至連準星、覘孔等傳統瞄具也沒立起來。網民頓時質疑，軍方又是買了裝備卻放在庫房不捨得用。國防部官員今天在立院答詢時日證實，換裝訓練確實有疏失，瞄準鏡2將於民國118年全面完成換裝。

2026-04-27 17:22