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軍購協商提前散會全因提8千億版本遭拒？ 徐巧芯還原：循黨內民主討論

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片

立法院今天協商軍購特別條例草案，卻提前散會，傳是因國民黨立委徐巧芯拋匡列金額8000億元而遭拒絕。她表示，「沒有拒不拒絕的問題」，她只是說明軍售所需金額，後來國民黨立法院黨團總召傅崐萁也說就讓這回到黨團大會，讓立委們能參與及確認，這是黨內民主程序。

立法院長韓國瑜今天第三度針對軍購特別條例草案舉行協商，卻因朝野意見分歧，不到一小時就宣布散會。據悉，協商破局主因在於藍白內部意見分歧，例如國民黨立委徐巧芯提出8000億元版本，未獲傅崐萁支持，甚至是拒絕，而民眾黨也待內部意見整合，民進黨團總召蔡其昌仍盼朝野支持軍購，以台灣、捍衛中華民國為念。

「沒有拒不拒絕的問題。」徐巧芯還原表示，她昨天僅是說明如果軍購條例草案匡列金額要支撐起第一波、第二波的內容，那基本上就是八千億元，那要不要做討論？後來立法院長韓國瑜就裁示休息；國民黨立場很清楚就是這一次條例中不會列入商售跟委制。

徐巧芯指出，傅崐萁在當時也是說，就讓相關內容回到黨團大會做最後確定，讓所以國民黨立委都能參與及確認，這就是循黨內民主程序的過程，且另外也要跟民眾黨協商；她也認為，目前這問題應趕快解決，現在讓議題回到國民黨黨團大會討論，也算是啟動流程了。

民進黨團 立法院 總召

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