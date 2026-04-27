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軍購協商提前散會原因曝光 徐巧芯拋8千億版本未獲傅崐萁支持

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
針對「國防特別條例」，立法院長韓國瑜今天再度召集協商，民進黨立法院黨團總召蔡其昌（圖）出席。記者胡經周／攝影
針對「國防特別條例」，立法院長韓國瑜今天再度召集協商，民進黨立法院黨團總召蔡其昌（圖）出席。記者胡經周／攝影

立法院長韓國瑜今天第三度針對軍購特別條例草案舉行協商，卻因朝野意見分歧，不到一小時就宣布散會。據悉，協商破局主因在於藍白內部意見分歧，例如國民黨立委徐巧芯提出8000億元版本，未獲國民黨團總召傅崐萁支持，民眾黨也待內部意見整合，民進黨團總召蔡其昌仍盼朝野支持軍購，以台灣、捍衛中華民國為念。

軍購條例協商持續陷入僵局，蔡其昌會後受訪透露，他曾在休息時間去找傅崐萁溝通，傅認為8000億元版本是徐巧芯的個別立委意見，國民黨團需要再次討論，確認共同看法；民眾黨也表達，今天協商的金額從原先版本上升到8000多億元，也需要回去再問黨團成員。當前藍白都需要再取得內部共識，民進黨團也不會反對。

蔡其昌指出，軍購對台灣安全至關重要，時間不宜再拖，他當下也要求韓國瑜立刻訂出下周協商時間，因此朝野黨團也確立5月6日繼續展開第四次協商。

蔡其昌說，軍購受社會矚目，也是國家基本需求，多數人都認為台海安全要靠自己強大，「國民黨內有不同的想法，我們也都看到」，包括想選總統的台中市長盧秀燕，期待盧發揮自身影響力，相信很多台中立委都聽盧的建議。

蔡其昌提及，就算國民黨版本是8000億元，後面還有商購跟自製，台中是傳統無人機產業重鎮，盧秀燕也主張發展無人機產業，但國民黨卻把無人機產業自製部分全部砍掉，「這個不是打妳的臉嗎？」

最後，蔡其昌指出，朝野應合作捍衛中華民國的救命錢，共同支持1.25兆軍購預算，期盼下周協商能有結果，若條例都有困難，未來預算會更難處理，民進黨團期盼朝野以台灣、捍衛中華民國為念支持軍購。

中華民國 民眾黨 民進黨團

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