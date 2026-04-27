步槍準星未升起如何瞄準？徐巧芯質詢 國防部坦言訓練有問題

國軍從去年起編列81億預算，採購8.6萬把T112步槍，包含瞄準具及其他附屬套件。不過，臉書軍事粉專「山姆小叔」24日登載憲兵演訓照片，不只沒有裝上瞄準鏡，甚至連傳統的光學瞄具沒裝，甚至連準星、覘孔等傳統瞄具也沒立起來。網民頓時質疑，軍方又是買了裝備卻放在庫房不捨得用。國防部官員今天在立院答詢時日證實，換裝訓練確實有疏失，瞄準鏡2將於民國118年全面完成換裝。

立委徐巧芯在外交國防委員會質詢時指出，當初預算審查時軍備局強調，T112新式步槍均配上瞄準鏡，而且就算沒有光學瞄具，還有最基本的「鐵瞄」（準星、覘孔），但照片中士兵手中的T112，為何連鐵瞄都沒有立起來，代表這把槍根本無法瞄準？

軍備局長林文祥中將表示，到118年，所有T112步槍都會配備新式瞄具，現在並建案讓T91也會配備瞄準鏡。

徐巧芯又問，鐵瞄沒有立起來，是標準的戰鬥動作？陸軍司令部參謀長陳建義中將表示，從圖上真的看不出來。此時作戰次長連志威中將上台，表示的確是訓練問題，因為裝備新接裝，沒把標準相關配置作到定位；此外隨著每把槍都配「三鏡」（近戰瞄準鏡、反射式內紅點瞄準鏡、雷射指示器），就不再用覘孔進行基本射擊，未來包括T91步槍，也要隨著年度建案配備三鏡。

徐巧芯表示，演習視同作戰，既然購買了瞄具，就該裝上去。立院當初對相關預算全力支持，也都沒做刪減，該做的就要做到位。

值得一提的是，或許隨著消息在網站曝光，記者昨天經過總統府前，發現憲兵已經換用T112，並且槍上都裝有瞄準鏡。