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第三度軍購協商仍卡關…「30分鐘無共識」散會 韓國瑜宣布5月6日再協商

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第三度召開軍購協商...朝野歷經「30分鐘無共識」 韓國瑜宣布5月6日再協商

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜（右）主持朝野協商，民進黨團總召蔡其昌（左）出席。記者胡經周／攝影
立法院長韓國瑜（右）主持朝野協商，民進黨團總召蔡其昌（左）出席。記者胡經周／攝影

立法院長韓國瑜今天第三度針對軍購特別條例草案召開協商，在野黨詢問美方第二份發價書進度為何？國防部長顧立雄稱，其實機密會議都已經講過很多遍，很多內容無法公開講；最後韓國瑜宣布散會，5月6日下午3時再召開協商。

朝野協商今天討論軍購特別條例草案的第4條「採購項目」，國民黨團首席副書記長許宇甄表示，如果美方對台軍售有第二份發價書，國民黨團「3800億元＋Ｎ」版本就可以繼續往上加，詢問顧立雄到底有無第二份發價書？

民眾黨團總召陳清龍也表示，民眾黨軍購版本原來金額上限是4100億，但只要有第二批軍購發價書，國防部也有明確的訊息，民眾黨就可以調整草案。

顧立雄無奈說，「金額就是1.25兆元」，如果有來聽過執行規劃專案報告應該都了解，有些現在沒有辦法公開的事項，要怎麼在這邊公開？並強調軍購會有先行知會國會程序，美國已經有正式文件來表達，這在機密專報有更詳細的說明。

民進黨團總召蔡其昌表示，「現在進度可能回到委員會」，上次協商在野黨詢問到底1.25兆要買什麼？當下民進黨立委陳冠廷回應在野黨需求立刻排機密專報，在機密專報中，國防部都已清清楚楚向在野黨立委解釋，「現在又再講買什麼不知道」，實在是無法對焦。

國民黨立委徐巧芯表示，國民黨支持合理建軍，也認為應該把軍購、商售、委製分開比較務實。她建議，先處理軍售，之後再處理商購與委製，而且要有發價書，另外美國對外軍售（FMS）大概是8000億左右，而FMS以外項目是否要回到一般預算？這是該思考的事。

朝野協商歷經30分鐘無共識，最後韓國瑜宣布，有黨團正式提出，要經過黨團大會徵詢立委意見才能調整版本，所以5月6日下午3時再開會討論。

國會 民進黨團 美方

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