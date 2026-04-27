快訊

Google錢包支援台灣護照數位化！安卓手機教你3步驟設定

獨／高雄色警官邀女警開房！性騷案爆發將提前退休…曾外遇女兒家教

川普訪中維安更緊張！外媒曝出訪安排眉角 爆川習隨扈曾幹架

聽新聞
0:00 / 0:00

持續卡關...國民黨團表態「支持軍購」 無人機及商購等需說明清楚

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照片

政院版1.25兆軍購特別條例送進立法院，自3月26日送出委員會後持續卡關至今。立法院長韓國瑜今下午召集第三次協商，國民黨立法院黨團總召傅崐萁於協商前受訪表示，只要是一線武器，國軍需要且美國保證後續援售維修不會出問題的軍購案，黨團就會支援；但包括無人機是否是一流武器、商購技術轉移等問題，國防部需對國人做清楚說明。

傅崐萁表示，國民黨的立場就是，國家要有最好的武器來守護台灣，今天的協商不管是到幾點，還是要經過午夜，國民黨團都會在現場，持續為國家軍購發展盡一份心力，黨團會奮戰到底。黨團的一個大原則就是，只要是一線的武器，國軍所需要且由美國保證後續援售維修不會出問題的軍購案，黨團就會支援。

不過在軍購案中還是有一些必須要商討的空間，傅崐萁指出，國防部一直在強調無人機，但台灣購買的無人機是不是世界一流的？還是說已經二、三線，甚至全世界都拒絕使用的要賣給台灣，這是絕大多數國民都不瞭解的狀況，所以黨團必須了解這件事情。

傅崐萁指出，至於所謂商購部分，因為過去到現在有很多弊病叢生，從民進黨政府執政到現在，軍購案裡的商購可能是第二次有這麼龐大金額的採購。第一次時出現國內標跟國際標價差高達9千億的風電，當時國內採購價是一度電5塊8，國外採購價一度電2塊5，民進黨政府當時說是因為要技術移轉，到今天風電已經搞了8年，技術移轉在哪裡？確實搞到台電快要倒閉。那現在所謂的商購，又有技術移轉到台灣生產，問題是到底飛不飛得起來，必須請國防部跟國人做清楚明白的說明。

傅崐萁說，謝謝立法院長韓國瑜召集協商，今天大家討論的越精闢、內容越清楚，國人才越能夠瞭解。所以不論花多少時間，只要是有利於國家的，大家細細的坐下來談，讓人民瞭解事實的真相。

至於美國在台協會（AIT）處長谷立言受訪提到，軍購對國民黨主席鄭麗文訪美有正面影響，傅崐萁表示，鄭麗文認為只要是對台灣有利、對國民有利的就是國民黨的立場，國民黨絕對守護中華民國。

美國 立法院 國軍

延伸閱讀

整理包／朝野都挺軍購 1.25兆預算卡立院關鍵一次看懂

黃國昌：如何買武器比編多少錢買更重要 軍購條例待藍意見收攏後討論

韓國瑜不惜挑燈夜戰協商軍購條例 民進黨團喊話在野勿玩兩手策略

駁1.25兆軍購黑箱 民進黨：請藍白指出哪項不重要？

相關新聞

整理包／朝野都挺軍購 1.25兆預算卡立院關鍵一次看懂

政院版1.25兆軍購特別條例送進立法院，朝野版本差異大，3月26日送出委員會後，持續卡關至今，立法院長韓國瑜下午召集第三次協商，預告今天可能會挑戰夜戰。

韓國瑜不惜挑燈夜戰協商軍購條例 民進黨團喊話在野勿玩兩手策略

立法院長韓國瑜今天下午將召集朝野協商軍購特別條例，表明不惜挑燈夜戰也要有結論。民進黨團幹事長莊瑞雄對此喊話，在野黨不要滿嘴都是國家安全，審查軍購特別條例卻去頭去尾，還是希望能夠在軍購項目及金額達到國家戰力需求。

軍購條例再協商 谷立言：台灣通過「全面性」特別預算非常重要

行政院提出8年新台幣1.25兆元軍購特別預算條例仍在立法院卡關，立院朝野黨團今下午再度協商特別條例草案。美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）表示，台灣通過「全面性」特別預算條例非常重要，這是向國際社會發出非常重要的信號。

持續卡關...國民黨團表態「支持軍購」 無人機及商購等需說明清楚

政院版1.25兆軍購特別條例送進立法院，自3月26日送出委員會後持續卡關至今。立法院長韓國瑜今下午召集第三次協商，國民黨立法院黨團總召傅崐萁於協商前受訪表示，只要是一線武器，國軍需要且美國保證後續援售維修不會出問題的軍購案，黨團就會支援；但包括無人機是否是一流武器、商購技術轉移等問題，國防部需對國人做清楚說明。

綠委建議應引進日本武器 顧立雄苦笑：機會不大

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部進行「國防部創新小組將新興科技應用於不對稱作戰之效能分析與未來發展」專案報告。國防部長顧立雄被問到，DIO（創新小組）的成績，他表示今年共有「小批量採購」10案、「原型開發」3案，明年預算，共有小批量採購16案、原型開發4案。

呂禮詩稱「祖國強大」惹議 民進黨團嗆敵我不分威脅當保證

海軍退役少校呂禮詩近期言登上共軍軍艦，接受陸媒訪問時稱「祖國強大」言論惹議。，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今天說，呂禮詩完全敵我不分，怎麼會把威脅當保證，相信沒有人聽得下去，「中華民國軍人，如果再多幾個這種貨色，對國家會是多大的傷害」，民進黨團對此予以嚴厲譴責。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。