持續卡關...國民黨團表態「支持軍購」 無人機及商購等需說明清楚

政院版1.25兆軍購特別條例送進立法院，自3月26日送出委員會後持續卡關至今。立法院長韓國瑜今下午召集第三次協商，國民黨立法院黨團總召傅崐萁於協商前受訪表示，只要是一線武器，國軍需要且美國保證後續援售維修不會出問題的軍購案，黨團就會支援；但包括無人機是否是一流武器、商購技術轉移等問題，國防部需對國人做清楚說明。

傅崐萁表示，國民黨的立場就是，國家要有最好的武器來守護台灣，今天的協商不管是到幾點，還是要經過午夜，國民黨團都會在現場，持續為國家軍購發展盡一份心力，黨團會奮戰到底。黨團的一個大原則就是，只要是一線的武器，國軍所需要且由美國保證後續援售維修不會出問題的軍購案，黨團就會支援。

不過在軍購案中還是有一些必須要商討的空間，傅崐萁指出，國防部一直在強調無人機，但台灣購買的無人機是不是世界一流的？還是說已經二、三線，甚至全世界都拒絕使用的要賣給台灣，這是絕大多數國民都不瞭解的狀況，所以黨團必須了解這件事情。

傅崐萁指出，至於所謂商購部分，因為過去到現在有很多弊病叢生，從民進黨政府執政到現在，軍購案裡的商購可能是第二次有這麼龐大金額的採購。第一次時出現國內標跟國際標價差高達9千億的風電，當時國內採購價是一度電5塊8，國外採購價一度電2塊5，民進黨政府當時說是因為要技術移轉，到今天風電已經搞了8年，技術移轉在哪裡？確實搞到台電快要倒閉。那現在所謂的商購，又有技術移轉到台灣生產，問題是到底飛不飛得起來，必須請國防部跟國人做清楚明白的說明。

傅崐萁說，謝謝立法院長韓國瑜召集協商，今天大家討論的越精闢、內容越清楚，國人才越能夠瞭解。所以不論花多少時間，只要是有利於國家的，大家細細的坐下來談，讓人民瞭解事實的真相。

至於美國在台協會（AIT）處長谷立言受訪提到，軍購對國民黨主席鄭麗文訪美有正面影響，傅崐萁表示，鄭麗文認為只要是對台灣有利、對國民有利的就是國民黨的立場，國民黨絕對守護中華民國。