綠委建議應引進日本武器 顧立雄苦笑：機會不大

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部進行「國防部創新小組將新興科技應用於不對稱作戰之效能分析與未來發展」專案報告。國防部長顧立雄被問到，DIO（創新小組）的成績，他表示今年共有「小批量採購」10案、「原型開發」3案，明年預算，共有小批量採購16案、原型開發4案。

立委羅美玲質詢，日本政府政策改變，開放武器出口，並與17國簽署裝備技術移轉協定，加上目前恰簽的國家，未來可能達20國。台灣與日本同屬第一島鏈，在海空監偵、防空等方面，需求與我方高度重疊，有無機會爭取引進日本裝備？顧立雄表示，我方與日方並無有此協定。羅美玲不死心追問，目前沒有未來是否有機會？顧立雄說，我方無法排除任何可能，「應該只能說，目前沒有這樣的移轉協定存在」。

立委陳俊宇問，中共解放軍已經大量使用機器狗，國防部這次的報告中，也提到將把「四足式機器人」用於「縱深城鎮作戰」，到底何時能運用？中科院長李世強解釋，主要是國科會經費支應國家實驗研究院，中科院的角色是配合，協助外國業者在台灣建立產線，並且落實排紅，以及開發各種不同功能，例如危險場域的巡檢等，並會運用中科院開發的熱顯像元件作為「眼睛」。