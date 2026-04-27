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軍購條例再協商 谷立言：台灣通過「全面性」特別預算非常重要

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
AIT處長谷立言表示，台灣通過「全面性」特別預算條例非常重要，這是向國際社會發出非常重要的信號。圖為國民黨主席鄭麗文22日會見谷立言。圖／取自鄭麗文臉書
AIT處長谷立言表示，台灣通過「全面性」特別預算條例非常重要，這是向國際社會發出非常重要的信號。圖為國民黨主席鄭麗文22日會見谷立言。圖／取自鄭麗文臉書

行政院提出8年新台幣1.25兆元軍購特別預算條例仍在立法院卡關，立院朝野黨團今下午再度協商特別條例草案。美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）表示，台灣通過「全面性」特別預算條例非常重要，這是向國際社會發出非常重要的信號。

AIT臉書今天在臉書刊出處長谷立言接受中國時報專訪內容表示，台灣通過「全面性」特別預算條例非常重要，這不僅向國際社會發出非常重要的信號，且對於確保台灣能夠獲得其所要求的全部防禦能力也至關重要。

谷立言指出，例如，美國方已經宣布了一些系統，包括海馬士火箭和M109自走砲系統，都是非常重要的系統；國防部的特別預算中，還希望採購包括一體化防空反導系統、無人載具、無人機等。

谷立言說，正如在中東或烏克蘭戰場上所看到的情形，世界各地對這些系統的需求非常高，無論是民間企業或是美國政府都在進行資源競爭。

此外，谷立言在中國時報專訪中，也被問及國防特別預算條例草案通過與否，是否影響國民黨主席鄭麗文的華府行；對此谷立言說，還沒收到鄭麗文訪美細節，不對假設性安排評論，但國防特別條例盡快通過，「會在她訪美之前營造正面的氛圍」。

美國 國防部 立法院

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