整理包／朝野都挺軍購 1.25兆預算卡立院關鍵一次看懂

政院版1.25兆軍購特別條例送進立法院，朝野版本差異大，3月26日送出委員會後，持續卡關至今，立法院長韓國瑜下午召集第三次協商，預告今天可能會挑戰夜戰。

行政院去年11月提出1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案（簡稱軍購條例），遭在野黨質疑文字模糊猶如空白授權，且擔心商售弊端重演，案子卡在立法院已久。

回顧軍購案立法演變，賴清德總統去年11月27日宣布提出國防特別預算，行政院隔兩天將草案送入立法院，不過藍白遲遲未審。今年1月民眾黨軍購版本，金額為4000億元，今年3月國民黨提出軍購版本3800億，藍白兩黨版本都明確列出武器名稱。

文章目錄 國防部公布政院版1.25兆軍購案的項目

藍綠白三黨團軍購案版本比較

川習會、鄭麗文訪美前 美國對台軍售聲聲催

藍白批黑箱、反對空白授權 綠要藍白說清楚

數字不是關鍵有發價書就同意 成藍白共識

國防部公布政院版1.25兆軍購案的項目

M109A7 自走砲／約 810 億元

海馬士（HIMARS）系統／約1600 億元

反甲型無人機飛彈／約3350 億元

防空、反彈道及反裝甲飛彈／約 5500 億元

AI 輔助與 C5ISR 系統／約 100 億元）

強化作戰持續量能／約 500 億元）

臺美共同研發及採購合作裝備／約 640 億元

藍綠白三黨團軍購案版本比較

立法院朝野三黨團軍購版本比較表

川習會、鄭麗文訪美前 美國對台軍售聲聲催

美國總統川普在2025年重返白宮後，在對台軍售方面強調使用者付費、強化自主責任。2025年12月17日華府宣布110億美元的對台軍售案，武器項目包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭炮、ALTIUS 600M無人機、ALTIUS 700M無人機、台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）、標槍飛彈、拖式飛彈等；本月14日美國跨黨派參議員則致函給立法院指出，美國很可能於未來數周內批准幾項待定的軍售案。

美中「川習會」5月中旬將登場，國民黨主席鄭麗文也計畫6月訪美，在此之前美方對台軍售聲聲催，除了跨黨派參議員施加壓力，AIT處長谷立言也頻頻呼籲盡速通過，他也表示，若國防條例盡快通過，會在鄭麗文訪美前營造正面氛圍。

谷立言27日接受專訪指出，「台灣通過全面性特別預算條例非常重要」，不僅是向國際社會發出非常重要的信號，且對於確保台灣能夠獲得防禦能力也至關重要。例如海馬士火箭和M109自走砲系統，都是非常重要的系統；國防部的特別預算中，還希望採購包括一體化防空反導系統、無人載具、無人機等。正如在中東或烏克蘭戰場上所看到的情形，世界各地對這些系統的需求非常高，無論是民間企業或是美國政府都在進行資源競爭。

政院版1.25兆軍購特別條例送進立法院，朝野版本差異大，立法院長韓國瑜4月27日下午召集第三次協商。圖／聯合報資料照片

藍白批黑箱、反對空白授權 綠要藍白說清楚

藍白立場一致批評軍購不能黑箱、反對空白授權，民進黨則要藍白說清楚為何反對，強調8年1.25兆軍購清單，國防部早已清楚說明，環環相扣、缺一不可，絕非藍白口中的黑箱、無菜單，呼籲藍白立委切莫閹割台灣國防，說清楚國防特別預算七大類支出，哪一類不重要？亂砍國防出現防衛破口，要如何負責？

國民黨高層表示，國民黨團共識是3800億+N，只要有發價書跟明確項目都可以談，不過多位國民黨立委支持加碼至8000多億的軍購版本，藍白在立院合作攻防，民眾黨態度成為關鍵，民眾黨主席黃國昌表示，到目前為止並沒有所謂8100億的軍購版本，國民黨立委們的看法仍有點分歧，仍待國民黨團意見收攏。

數字不是關鍵有發價書就同意 成藍白共識

黃國昌指出，到目前為止，並沒有所謂8100億的軍購版本，在討論軍購的時候，可能很多人會把問題簡化成到底是需要花多少錢、付多少錢；但台灣民眾黨面對軍購，向來是以支持但是嚴肅幫納稅人的荷包把關的態度來面對。藍白目前共識就是「數字不是關鍵」，有發價書就同意，藍白最後會談出什麼數字，仍是未知數。