整理包／朝野都挺軍購 1.25兆預算卡立院關鍵一次看懂
政院版1.25兆軍購特別條例送進立法院，朝野版本差異大，3月26日送出委員會後，持續卡關至今，立法院長韓國瑜下午召集第三次協商，預告今天可能會挑戰夜戰。
行政院去年11月提出1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案（簡稱軍購條例），遭在野黨質疑文字模糊猶如空白授權，且擔心商售弊端重演，案子卡在立法院已久。
回顧軍購案立法演變，賴清德總統去年11月27日宣布提出國防特別預算，行政院隔兩天將草案送入立法院，不過藍白遲遲未審。今年1月民眾黨軍購版本，金額為4000億元，今年3月國民黨提出軍購版本3800億，藍白兩黨版本都明確列出武器名稱。
國防部公布政院版1.25兆軍購案的項目
M109A7 自走砲／約 810 億元
海馬士（HIMARS）系統／約1600 億元
反甲型無人機飛彈／約3350 億元
防空、反彈道及反裝甲飛彈／約 5500 億元
AI 輔助與 C5ISR 系統／約 100 億元）
強化作戰持續量能／約 500 億元）
臺美共同研發及採購合作裝備／約 640 億元
藍綠白三黨團軍購案版本比較
川習會、鄭麗文訪美前 美國對台軍售聲聲催
美國總統川普在2025年重返白宮後，在對台軍售方面強調使用者付費、強化自主責任。2025年12月17日華府宣布110億美元的對台軍售案，武器項目包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭炮、ALTIUS 600M無人機、ALTIUS 700M無人機、台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）、標槍飛彈、拖式飛彈等；本月14日美國跨黨派參議員則致函給立法院指出，美國很可能於未來數周內批准幾項待定的軍售案。
美中「川習會」5月中旬將登場，國民黨主席鄭麗文也計畫6月訪美，在此之前美方對台軍售聲聲催，除了跨黨派參議員施加壓力，AIT處長谷立言也頻頻呼籲盡速通過，他也表示，若國防條例盡快通過，會在鄭麗文訪美前營造正面氛圍。
谷立言27日接受專訪指出，「台灣通過全面性特別預算條例非常重要」，不僅是向國際社會發出非常重要的信號，且對於確保台灣能夠獲得防禦能力也至關重要。例如海馬士火箭和M109自走砲系統，都是非常重要的系統；國防部的特別預算中，還希望採購包括一體化防空反導系統、無人載具、無人機等。正如在中東或烏克蘭戰場上所看到的情形，世界各地對這些系統的需求非常高，無論是民間企業或是美國政府都在進行資源競爭。
藍白批黑箱、反對空白授權 綠要藍白說清楚
藍白立場一致批評軍購不能黑箱、反對空白授權，民進黨則要藍白說清楚為何反對，強調8年1.25兆軍購清單，國防部早已清楚說明，環環相扣、缺一不可，絕非藍白口中的黑箱、無菜單，呼籲藍白立委切莫閹割台灣國防，說清楚國防特別預算七大類支出，哪一類不重要？亂砍國防出現防衛破口，要如何負責？
國民黨高層表示，國民黨團共識是3800億+N，只要有發價書跟明確項目都可以談，不過多位國民黨立委支持加碼至8000多億的軍購版本，藍白在立院合作攻防，民眾黨態度成為關鍵，民眾黨主席黃國昌表示，到目前為止並沒有所謂8100億的軍購版本，國民黨立委們的看法仍有點分歧，仍待國民黨團意見收攏。
數字不是關鍵有發價書就同意 成藍白共識
黃國昌指出，到目前為止，並沒有所謂8100億的軍購版本，在討論軍購的時候，可能很多人會把問題簡化成到底是需要花多少錢、付多少錢；但台灣民眾黨面對軍購，向來是以支持但是嚴肅幫納稅人的荷包把關的態度來面對。藍白目前共識就是「數字不是關鍵」，有發價書就同意，藍白最後會談出什麼數字，仍是未知數。
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