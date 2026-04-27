金六結營長播統戰影片 陸軍：單一事件、申誡2次

陸軍金六結營區傳出營長在營內播放中共統戰電影「八佰」，國防部長顧立雄今天表示，已要求全軍強化精神教育。陸軍參謀長陳建義則說明，經了解後認為是單一事件，播放電影的營長已被處分2次申誡。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部長顧立雄報告「國防部創新小組將新興科技應用於不對稱作戰之效能分析與未來發展」，並備質詢。

民進黨立委王定宇關切，宜蘭金六結營區繼發生溫姓連長辱罵台日混血的新兵遭調離主管職，並以公然侮辱罪嫌送辦後，同1個月內也傳有主官公然播放中國統戰電影「八佰」。

顧立雄指出，有注意到此事，是營長要求播放影片。陸軍參謀長陳建義中將表示，主因是營長看到影片中有青天白日滿地紅國旗、播放國歌，便誤以為該影片適合官兵收看，殊不知內容是中共統戰包裝，意圖模糊敵我意識與分化。

陳建義強調，不管是先前的溫姓連長事件、營長播放統戰影片，經深入了解後認為是單一事件，而下令播放統戰電影的營長已被處分2次申誡。

政治作戰局長史順文中將表示，只要有異常狀況，保防安全處跟軍安總隊都會做相關調查跟了解。而營長播放的影片、輔助教材，正常來說前一天應由旅級政戰主任，在政教研討會經過審查，但該部影片並未經過審查。

顧立雄指出，已要求全軍強化精神教育，並全面檢視相關法制、管教失當等問題。