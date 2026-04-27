韓國瑜不惜挑燈夜戰協商軍購條例 民進黨團喊話在野勿玩兩手策略

立法院長韓國瑜今天下午將召集朝野協商軍購特別條例，表明不惜挑燈夜戰也要有結論。民進黨團幹事長莊瑞雄對此喊話，在野黨不要滿嘴都是國家安全，審查軍購特別條例卻去頭去尾，還是希望能夠在軍購項目及金額達到國家戰力需求。

針對軍購特別條例，韓國瑜上周召集協商，包括預算執行規定、實施期間等深水區條文，朝野立委未能達成共識。韓國瑜今天即將再度召集協商，表明不惜挑燈夜戰也要有結論。

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，莊瑞雄受訪時表示，軍購特別條例在立法院攻防已久，其實現在剩下兩個條文，就是採購項目及其金額，國民黨團內部態度分歧，部分跟美國比較友好的立委，他們會說8000億或9000億元都可以，至於跟中國國家主席習近平走得比較近的立委，他們則不願意給台灣更多國防安全。

莊瑞雄說，民眾黨團版本至今停留在4000億元，至於國民黨團版本也不到4000億元，希望在野黨不要對外喊話喊得很滿，然而在國會審查法案態度完全相反，尤其軍購特別條例涉及國家安全，國人同胞不分海內外都很關心，因此還是希望能夠取得協商結論。

莊瑞雄說，民進黨團要呼籲在野黨，審慎面對軍購特別條例，「不要嘴巴講滿都是為了國家安全，然後在立法院審查條例去頭去尾」，國防安全絕對是重中之重，「藍白其實都是兩手策略，我們也期待今天在軍購特別條例的項目跟金額可以達到國家戰力需求。」

此外，國民黨主席鄭麗文今天接受廣播節目專訪時談及，「有美國大學教授認為我應該得到諾貝爾和平獎」。莊瑞雄聽聞後表示，鄭麗文的問題在於完全看不到「中共對台灣的威脅」，兩岸之間當然要交流，因為那是很大的市場，對很多產業也是機會，但是同時也不能忘記，台灣最大的風險來自中國，不能閉著眼睛沒有看到風險。

莊瑞雄指出，國民黨團提出自家軍購特別條例，「砍了快三分之二，這樣就可以得諾貝爾和平獎，那如果砍到零元，這樣要給她什麼獎？」鄭麗文的說法跟國人理解反差太大，美國總統川普跟北韓領導人金正恩握手，就連這樣也沒有拿到諾貝爾和平獎，況且鄭麗文跟中國國家主席習近平也不過14秒，「聽起來川普應該會不開心吧。」