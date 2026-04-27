軍購條例再協商 谷立言籲通過「全面性」特別預算

行政院提出8年新台幣1.25兆元軍購特別預算，但朝野對匡列金額有不同主張。立法院朝野黨團今天下午將再協商特別條例草案，美國在台協會處長谷立言表示，台灣通過「全面性」特別預算條例非常重要，這是向國際發出重要信號。

立法院長韓國瑜下午將召集朝野黨團協商國防特別條例草案，就關鍵條文如採購項目、匡列金額等進行討論。除了政院版的1.25兆元預算，國民黨提出「3800億元+N」版本，民眾黨是4000億元，近日又傳出藍白的共識是上限可至8000多億元。

美國在台協會（AIT）今天在臉書刊出處長谷立言（Raymond Greene）接受「中國時報」專訪內容表示，台灣通過「全面性」特別預算條例非常重要，這不僅向國際社會發出非常重要的信號，且對於確保台灣能夠獲得其所要求的全部防禦能力也至關重要。

谷立言指出，美方已宣布一些系統，包括海馬士火箭和M109自走砲系統，都是非常重要的系統；台灣國防部的特別預算中，還希望採購包括一體化防空反導系統、無人載具、無人機等。

谷立言強調，正如在中東或烏克蘭戰場上所看到的情形，世界各地對這些系統的需求非常高，無論是民間企業或是美國政府都在進行資源競爭。

至於國防特別預算條例草案通過與否，是否影響國民黨主席鄭麗文的華府行，谷立言接受專訪時說，還沒收到鄭麗文訪美細節，不對假設性安排評論，但國防特別條例盡快通過，「會在她訪美之前營造正面的氛圍」。