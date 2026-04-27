影／軍購特別條例下午將三度協商 莊瑞雄喊話在野黨勿玩兩手策略

國內近期掀起中國大陸高德導航地圖討論，但這項地圖對台灣軍政目標的衛星圖資解晰度低落，樂山雷達相當模糊，對衡指所前道路有標示沒街景，南沙太平島甚至全面遮蔽，也還沒有3D效果。不過，今年爆發的美伊軍事衝突中，伊朗運用廉價版的長程無人機或巡飛彈，攻擊位於卡達北部的AN／FPS-132長程預警雷達，而且準確命中雷達主體，已讓我國防部警鈴大響，一系列防堵作為悄悄展開。

2026-04-27 08:00