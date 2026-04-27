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影／軍購特別條例下午將三度協商 莊瑞雄喊話在野黨勿玩兩手策略
「國防特別預算條例」今天下午將第三度召開朝野協商，國防部長顧立雄上午受訪強調政院版1.25兆才符合整體戰略規畫，國民黨則傳出願意將金額上調至8千億，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄上午表示看不到國民黨與民眾黨最新預算版本，呼籲在野黨不要放話玩兩手策略。
莊瑞雄表示，現在軍購條例不僅國人關心，國外很多國家也都關注，在野黨對外喊話都喊得很滿，民眾黨目前在國會實際有提出來的版本是4千億，國民黨則還是不到4千億，韓國瑜院長很有心，應該也感受到目前的國際氣氛，希望今天能協商出一個大家都能接受的版本，因為這是一個保衛國家，提升國防戰力與不對稱作戰及國防韌性的重要預算，可說是重中之重，希望藍白一定要謹慎小心，不要嘴巴說一套，做出來又是一套，希望下午的協商能有好的結果。
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