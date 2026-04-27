呂禮詩讚「祖國強大」惹議 顧立雄：修法使扣減退休俸範圍擴至少校

海軍退役少校呂禮詩應邀參加中共海軍建軍節活動，並且在受訪時盛讚「解放軍、祖國強大」，消息傳回台灣，引發爭議。國防部長顧立雄今天在立院受訪表示，對於呂禮詩淪為敵人統戰工具「痛心與不齒」，國防部已經配合陸委會，提出兩岸條例修正草案，將原本僅適用於少將以上，若有損害國家尊嚴可以扣減其終身俸的條款，擴大適用於少校以上。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部部長顧立雄進行「國防部創新小組將新興科技應用於不對稱作戰之效能分析與未來發展」專案報告並備質詢，民進黨立委林楚茵質詢時痛批呂禮詩，不能再讓這種人領國家的終身俸，她並向官員詢問退伍少校可以領多少終身俸？強調這種人應該讓對岸、讓中國去養。她也呼籲藍白陣營，不要再阻擋修法。

林楚茵並指出，近年的共諜案例中顯示，許多人一開始是因為財務困難，才被對方吸收，國防部推動小額急難貸款的情況如何？顧立雄回答，最新數字是已經有669件，總金額2.3億元，近半是小額紓困，10萬元以下不需保證。

不過以呂禮詩的任官與退伍時間推算，其服役期間並不到20年，因此應無終身俸可領。

立委王定宇則質疑，日前發生連長涉嫌言語霸凌台日混血軍訓役男的陸軍153旅，還被爆料播放中國大陸拍攝的電影「八佰」。王定宇說，如果播放台灣早年拍攝的「八百壯士」沒有問題，但對岸拍攝的抗戰電影都會趁機夾帶統戰與不實資訊，官兵教學播放這種電影合理嗎，甚至還有播放盜版、違反著作權的問題？另外該旅在辦理教召時，在遊覽車上也曾播放本片，兩者是否有關連？

陸軍參謀長陳建義表示，經調查兩起播放「八佰」的狀況並無關連，軍方判定是個案。但是該營營長的行為的確不當，已經予以申誡兩次的處分。