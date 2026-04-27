快訊

民進黨駁軍購黑箱：1.25兆軍購清單早公開 請藍白指出哪項不重要？

影／華裔女記者急逃命疑害川普跌倒！畫面曝光 身分被起底

公務人員大逃亡！ 台鐵、消防、警察等工會要求調薪至少6000元

聽新聞
0:00 / 0:00

呂禮詩讚「祖國強大」惹議 顧立雄：修法使扣減退休俸範圍擴至少校

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
立法院外交及國防委員會今邀請國防部部長顧立雄進行「國防部創新小組將新興科技應用於不對稱作戰之效能分析與未來發展」專案報告並備質詢。圖／報系資料照 潘俊宏
立法院外交及國防委員會今邀請國防部部長顧立雄進行「國防部創新小組將新興科技應用於不對稱作戰之效能分析與未來發展」專案報告並備質詢。圖／報系資料照 潘俊宏

海軍退役少校呂禮詩應邀參加中共海軍建軍節活動，並且在受訪時盛讚「解放軍、祖國強大」，消息傳回台灣，引發爭議。國防部長顧立雄今天在立院受訪表示，對於呂禮詩淪為敵人統戰工具「痛心與不齒」，國防部已經配合陸委會，提出兩岸條例修正草案，將原本僅適用於少將以上，若有損害國家尊嚴可以扣減其終身俸的條款，擴大適用於少校以上。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部部長顧立雄進行「國防部創新小組將新興科技應用於不對稱作戰之效能分析與未來發展」專案報告並備質詢，民進黨立委林楚茵質詢時痛批呂禮詩，不能再讓這種人領國家的終身俸，她並向官員詢問退伍少校可以領多少終身俸？強調這種人應該讓對岸、讓中國去養。她也呼籲藍白陣營，不要再阻擋修法。

林楚茵並指出，近年的共諜案例中顯示，許多人一開始是因為財務困難，才被對方吸收，國防部推動小額急難貸款的情況如何？顧立雄回答，最新數字是已經有669件，總金額2.3億元，近半是小額紓困，10萬元以下不需保證。

不過以呂禮詩的任官與退伍時間推算，其服役期間並不到20年，因此應無終身俸可領。

立委王定宇則質疑，日前發生連長涉嫌言語霸凌台日混血軍訓役男的陸軍153旅，還被爆料播放中國大陸拍攝的電影「八佰」。王定宇說，如果播放台灣早年拍攝的「八百壯士」沒有問題，但對岸拍攝的抗戰電影都會趁機夾帶統戰與不實資訊，官兵教學播放這種電影合理嗎，甚至還有播放盜版、違反著作權的問題？另外該旅在辦理教召時，在遊覽車上也曾播放本片，兩者是否有關連？

陸軍參謀長陳建義表示，經調查兩起播放「八佰」的狀況並無關連，軍方判定是個案。但是該營營長的行為的確不當，已經予以申誡兩次的處分。

立法院 陸委會 呂禮詩 兩岸條例 顧立雄 退將

延伸閱讀

影／退役少校呂禮詩登共艦捧解放軍是否懲處？顧立雄盼立院盡速修法

社工、代理師都有 偏鄉校護領不到久任獎金 教育部：1個月內啟動討論

「支持國防不等於放棄監督」 專家：特別軍購不能成為「無菜單料理」

無人機採購爭議升溫 馬文君質疑預算打包操作掩蓋決策不透明

相關新聞

呂禮詩讚「祖國強大」惹議 顧立雄：修法使扣減退休俸範圍擴至少校

海軍退役少校呂禮詩應邀參加中共海軍建軍節活動，並且在受訪時盛讚「解放軍、祖國強大」，消息傳回台灣，引發爭議。國防部長顧立雄今天在立院受訪表示，對於呂禮詩淪為敵人統戰工具「痛心與不齒」，國防部已經配合陸委會，提出兩岸條例修正草案，將原本僅適用於少將以上，若有損害國家尊嚴可以扣減其終身俸的條款，擴大適用於少校以上。

駁1.25兆軍購黑箱 民進黨：請藍白指出哪項不重要？

立法院長韓國瑜今天下午將再召集朝野協商軍購特別條例草案。民進黨發言人吳崢表示，國防部早已清楚說明8年1.25兆軍購完整項目，環環相扣、缺一不可，絕非藍白口中的黑箱、無菜單，呼籲藍白立委說清楚，國防特別預算七大類支出，哪一類不重要？亂砍國防出現防衛破口，要如何負責？

影／軍購特別條例下午將三度協商 莊瑞雄喊話在野黨勿玩兩手策略

「國防特別預算條例」今天下午將第三度召開朝野協商，國防部長顧立雄上午受訪強調政院版1.25兆才符合整體戰略規畫，國民黨則傳出願意將金額上調至8千億，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄上午表示看不到國民黨與民眾黨最新預算版本，呼籲在野黨不要放話玩兩手策略。

影／退役少校呂禮詩登共艦捧解放軍是否懲處？顧立雄盼立院盡速修法

海軍退役少校呂禮詩日前赴中登艦參觀，受訪時盛讚解放軍，陸委會對此批評言行不當。國防部長顧立雄今天表示，據他了解，陸委會已把修法的草案送到立法院，將領有月退休俸的「少將以上」改為「少校以上」，希望立法院盡速通過相關的修法。

防高德地圖外 國防部悄出手防廉價無人機蜂群攻擊

國內近期掀起中國大陸高德導航地圖討論，但這項地圖對台灣軍政目標的衛星圖資解晰度低落，樂山雷達相當模糊，對衡指所前道路有標示沒街景，南沙太平島甚至全面遮蔽，也還沒有3D效果。不過，今年爆發的美伊軍事衝突中，伊朗運用廉價版的長程無人機或巡飛彈，攻擊位於卡達北部的AN／FPS-132長程預警雷達，而且準確命中雷達主體，已讓我國防部警鈴大響，一系列防堵作為悄悄展開。

陸軍最後一批28輛M1A2T戰車昨抵台 今凌晨啟動交運接裝

陸軍對美採購108輛M1A2T戰車，最後1批28輛昨（26）日運抵台北港，今日凌晨由民間拖板車運往接裝部隊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。