影／退役少校呂禮詩登共艦捧解放軍是否懲處？顧立雄盼立院盡速修法

海軍退役少校呂禮詩日前赴中登艦參觀，受訪時盛讚解放軍，陸委會對此批評言行不當。國防部長顧立雄今天表示，據他了解，陸委會已把修法的草案送到立法院，將領有月退休俸的「少將以上」改為「少校以上」，希望立法院盡速通過相關的修法。

顧立雄今天出席立法院外交國防委員會，針對「國防部創新小組將新興科技應用於不對稱作戰之效能分析與未來發展」進行報告並備答詢，會前媒體詢問是否會支持針對呂禮詩言行的相關修法，顧立雄說，陸委會已把相關修法草案送到立法院，若有損國家尊嚴的言行，將領有月退休俸的「少將以上」改為「少校以上」，希望立法院盡速通過相關的修法。

另外，顧立雄也針對下午將再度協商國防特別預算條例表示，國防部仍希望能通過政院版的條例得到朝野支持，因為這都是基於整體建軍規畫的需求所提出，盼朝野能夠一起支持。