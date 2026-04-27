強調美力挺軍購 顧立雄再喊話通過1.25兆

「AIT處長谷立言希望立法院通過綜合性國防預算，我們仍盼朝野支持1.25兆《國防特別條例》！」國防部長顧立雄27日接受媒體聯訪時再次如此強調。針對退將呂禮詩參與中共軍方活動，他也呼籲立法院支持陸委會提出的修法，對於此類退休軍官有所懲戒，並將範圍從少將降到少校以上。

美方已經發話

國防部長顧立雄27日到立法院外交國防委員會就「國防部創新小組將新興科技應用於不對稱作戰之效能分析與未來發展」進行專案報告並備詢。會前，顧立雄被問到，《國防特別條例》在野黨最有共識的版本會是8千億元，國防部是否會接受，讓朝野協商更進一步？顧立雄再次強調，國防部希望通過1.25兆元。

顧立雄強調，美國在台協會（AIT）處長谷立言早上也發表談話，希望立法院可以支持綜合性的國防預算，他也多次指出，1.25兆《國防特別條例》是經過整體性的規劃而提出，希望朝野可以支持。

軍購與自主不矛盾

谷立言是接受《中國時報》專訪時強調，台灣應盡速通過「全面性」的《國防特別條例》草案，除提升自我防衛能力，也可挹注發展本土無人機產業，向國際社會釋出台灣願意強化自我防衛的重要信號，這對台灣的國防與產業發展都有莫大助益。

「無論是對美軍售，還是綜合需求方案，都沒有矛盾！」谷立言在專訪中指出，美方注意到立法院有兩種立場，一種是以特別預算來支付美國去年12月宣布的軍售案；另一種則是支持國防部所有需求的綜合方案。他認為兩者並不矛盾，事實上，兩者都需盡快進行。

管制退將已送修法

前海軍艦長呂禮詩近日接受中共邀請，參加中共海軍周年紀念活動，在共軍艦艇上發表「我們兩岸是一家人」、「祖國強大也就代表台灣的安全」等言論，但現行法律並無法對此進行管制，顧立雄回應說，修法的草案陸委會已經提到立法院，將管制的軍官等級從少將以上，下降到少校以上，還請朝野支持。

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