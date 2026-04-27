國防部推創新小組 將編列預算籌劃21萬架無人機

國防部27日於立法院進行「國防部創新小組將新興科技應用於不對稱作戰之效能分析與未來發展 」專案報告並備詢，根據國防部報告中指出，為因應戰爭型態正快速轉變，將成立國防創新小組(DIO)，肩負導入民間成熟科技產品、推動智慧創新與加速國防應用的關鍵任務，以科技驅動國防力量持續提升。

根據國防部的規劃引進新興科技裝備，是依防衛作戰需求，並考量產品成熟度，選擇不同籌獲途徑，協助軍種導入測試或建案部署。首先，公開徵求原型開發針對民間較成熟之技術或裝備，經評估主要功能可滿足任務需求，惟須改進部分設計，將透過公開徵集，評選民間廠商提供之方案，進行客製化研改或系統整合，完成原型開發納入量產規劃。

其次、少量採購效益評估針對現貨市場產品，以小部隊試用方式，結合演訓或日常使用環境，驗證作戰運用效果，經確認符合部隊任務目標，執行後續量產及部署；第三、直接建案或導入科研經評估符合我防衛作戰場景，且已有戰場實績，由軍種直接納入建案採購；另針對具在地化發展潛力之民間新創技術，推介中科院與原廠共同研發或系統整合，透過科研案完成系統研製。

尤其在無人機部分，國防部指出，無人機大規模應用與技術迭代，當前各類無人機已大量部署運用於戰場，執行情監偵、攻擊、通訊中繼、電戰、後勤與救援等任務，並整合AI及視覺導航等新興技術，朝自主化、蜂群、跨系統協作等方向發展，成為作戰部隊的標準裝備。

此外，為強化部隊戰場態勢感知，國軍已編列特別預算，規劃籌獲反甲、監偵及攻擊型等各類無人機21萬餘架，將配合技術迭代發展，持續強化自動目標識別與無GPS導引下自主航行功能，對敵登陸部隊、裝甲部隊及運輸載具實施精準打擊。

在地面無人載具部分，國軍已規劃導入機動性高、多功能及模組化之四足機器人、無人運輸及戰術載具，用於縱深、城鎮作戰中執行偵察、殲敵及物資運補任務；水面/水下無人載具，為有效防禦海上威脅，規劃籌建小型自殺無人艇及水下除雷無人載具，增強近岸防衛與反登陸戰力。

在通訊部分，也將持續建立多元通訊能量，並規劃建置多重鏈路通聯設備，整合光纖網路、無線電、微波、4G/5G及衛星等通資傳輸手段，運用AI進行鏈路自動化管理與分配，即時轉換最佳通信備援路徑，提升作戰指管韌性。

國防部強調，國防創新小組扮演橋樑與催化的角色，藉由多元導入的籌獲策略，確保科技優勢能迅速轉化為實際戰力。本部將在大院的支持與指導下，持續制度化推動與投入資源，擴大新興科技在國防各領域之應用，以創造不對稱優勢，確保國家安全。