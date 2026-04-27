陸軍最後一批28輛M1A2T戰車昨抵台 今凌晨啟動交運接裝

「我雖然研究兵推，但很多場景其實上帝都幫我們推演了，對此，我們要更加學著順服與敬畏！」學者黃介正26日在淡江教會向百餘位會友分享說，雖然他目前做的事情都不是小時候想做的，但上帝卻開啟了許多意想不到的風景。他也強調…

2026-04-26 17:36