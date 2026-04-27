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陸軍最後一批28輛M1A2T戰車昨抵台 今凌晨啟動交運接裝
陸軍對美採購108輛M1A2T戰車，最後1批28輛昨（26）日運抵台北港，今日凌晨由民間拖板車運往接裝部隊。
28輛M1A2T戰車昨日由國安輪運抵台北港卸裝登岸，凌晨啟動板運。108輛新型戰車已全數交裝。最後一批車將儘速完成鑑測，正式達成全戰力。
陸軍108輛M1A2T戰車部署概況，包括陸軍裝甲兵訓練部10輛，執行訓練及準則研發任務。
陸軍聯兵584旅編配6個連54輛車，執行北部林口寶島厝海灘「灘岸反擊」及台北港鞏固任務。最後1批28輛戰車，可望由聯兵584旅接裝。
陸軍聯兵269旅第3營則編配1個連14輛，目前暫部署於林口龜山交界、高速公路匝道旁的金龍營區，負責林口反機降任務，同時防堵敵軍利用高速公路由南向北進入台北市，金龍營區附近大崗營區正在整建抗炸的戰車堡，269旅M1A2T戰車連將移防至新營區。
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