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專家：軍購不能成為「無菜單料理」 要立委閉著眼埋單

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
專家警告，軍購不能成為「無菜單料理」，要求立委必須仔細評估採購內容與風險。 （本報資料照片） 袁寬仁
專家警告，軍購不能成為「無菜單料理」，要求立委必須仔細評估採購內容與風險。 （本報資料照片） 袁寬仁

立法院今天將再度協商軍購特別條例草案，民眾黨昨舉辦國防論壇，中華戰略學會資深研究員張競說，行政部門並未向國人充分說明具體項目、採購邏輯、交付時程及風險控管，相關程序已經嚴重失衡，這是不負責任的國防規畫，軍購不能成為「無菜單料理」，並要求立委閉著眼睛埋單。

海軍前上校黃征輝說，台灣建軍方向應該「質精量少」，將更多資源投入無人載台、ＡＩ控制與分散式作戰能力，國防預算必須花在真正能夠提升戰時存活率與嚇阻效果的方向。

張競表示，行政部門將一點二五兆元軍購包裝成國家安全急迫需求，卻沒充分說明，相關程序失衡，這不是負責任的國防規畫，不應硬把國會推向「無料理菜單」與「無菜單料理」之間，並要求立委閉著眼睛埋單。台灣討論軍購時，應冷靜評估採購內容、交付期程、供應鏈風險及實際戰力效益。

國防專家施孝瑋指出，台灣要買的不是政治符號，而是能降低戰爭風險、提升防衛能力、並確保第一線官兵能活下來、打得贏的裝備與制度。

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