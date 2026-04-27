軍購朝野協商 韓國瑜：挑燈夜戰

立法院長韓國瑜今天將再召集朝野黨團協商軍購特別條例草案，韓已表明不惜挑燈夜戰，也要有結論。不過，國民黨立委指出，黨內意見仍待最終整合，大家對金額也還沒有一個特定想法；還有國民黨立委表示，民進黨團死守一點二五兆元，大家怎麼協商？

朝野今再協商軍購特別條例草案，特別預算額度是最大爭執點。國民黨強調，對外軍售大家有共識，希望各黨團間今天也能有共識。民眾黨主席黃國昌表示，如何買武器比編多少錢買更重要。民進黨籍外交及國防委員會召委陳冠廷說，隨著美伊戰爭延燒，美軍彈藥庫存快速消耗，應速審軍購條例草案，確保台灣在產線排序中占有優先位子。

國民黨籍外交及國防委員會召委馬文君說，今天應該會有最後的意見討論，也希望會有結果，但還要跟民眾黨團配合。藍白方向其實差不多，焦點在於編列方式；國民黨對第一階段、亦即有發價書的部分一定全力支持，第二階段還要再看情況。

「確實就是要挑燈夜戰。」國民黨立委徐巧芯表示，希望不同政黨間能有共識，當然這不是簡單的事，但可以感受到韓國瑜的努力；國民黨秉持撙節國家預算、審慎使用納稅錢、國防建軍重要性等原則，在對外軍事銷售相當有共識，國民黨都會支持，儘管和行政院版本有差異，她也希望今天協商有初步的好結果。

黃國昌指出，大家討論軍購議題時，常把問題簡化為要花多少錢，民眾黨向來支持對美軍購，但錢要花在刀口上，因此更加重視要買哪些東西。

他也說，如果國民黨團有相關版本，就趕快拿出來討論，民眾黨團願意坐下來好好討論。