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國防部：新興科技發展方向 集中於AI、無人載具、通信資安

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
中科院的劍翔反輻射無人攻擊機，已經分發部隊服役。圖／聯合報系資料照片
中科院的劍翔反輻射無人攻擊機，已經分發部隊服役。圖／聯合報系資料照片

立法院外交及國防委員會明天將邀請國防部進行「國防部創新小組將新興科技應用於不對稱作戰之效能分析與未來發展」專案報告。依據國防部預先送交立委辦公室的書面報告，國軍隊此範疇的發展趨勢，集中於人工智慧、無人載具、通信資安等範疇，共分八大類。

國防部說，國軍引進新興科技裝備，係依防衛作戰需求，並考量產品成熟度，選擇不同籌獲途徑，協助軍種導入測試或建案部署。 相關途徑包括：一、公開徵求原型開發；二、少量採購效益評估；三、直接建案或導入科研。

至於重點發展關鍵裝備的趨勢，包括：一、多元情資融合，強化預警能力與情資研判；二、無人機大規模應用與技術迭代；三、地面無人載具（UGV）投入多元場景；四、水面與水下無人載具，支援近海防禦作戰；五、結合軟、硬殺應對敵方無人機威脅；六、智慧化後勤系統，提升整體效率；七、多重通信備援，確保指管不中斷；八、 資安AI技術，防範進階網路威脅。

國防部指出，此次特別預算規畫，籌獲反甲、監偵及攻擊型等各類無人機21萬餘架，將配合技術迭代發展，持續強化自動目標識別與無GPS導引下自主航行功能。在地面無人載具方面，已規畫導入高機動性、多功能及模組化之四足機器人、無人運輸及戰術載具，用於縱深、城鎮作戰，執行偵察、殲敵及物資運補任務物資運補任務。無人船方面，除規劃籌建小型自殺無人艇及水下除雷無人載具，也將測試快速運補無人船，協助外島之物資運輸作業。

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