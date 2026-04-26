人生經歷難預測 黃介正：我雖研究兵推 但很多場景上帝幫我們推演了

「我雖然研究兵推，但很多場景其實上帝都幫我們推演了，對此，我們要更加學著順服與敬畏！」學者黃介正26日在淡江教會向百餘位會友分享說，雖然他目前做的事情都不是小時候想做的，但上帝卻開啟了許多意想不到的風景。他也強調，兵推演繹了戰與和的場景，但有時狀況比想像中更極端，而和平相當可貴，不要讓自己往戰爭的方向走。

黃介正是我國知名美國政治與中國軍事研究的學者，過去曾任陸委會副主委（前總統陳水扁時期），美國馬里蘭大學政府與政治系副教授、淡江戰略所助理教授、國民黨國際部主任與國民黨駐美代表，現在則是中華戰略暨兵棋研究協會理事長。

在講台待20幾年

黃介正26日受邀於淡江教會中進行分享心路歷程。他笑說，他是第一次在教會的講台上分享，以前原本想說「我最差就是去學校教書」，結果後來卻在大學的講台待了20幾年。他表示，原本認為在大學教書不是很有成就感的事情，但現在則是希望自己無論年資多久，都要教大學部的同學，讓自己永遠不老，可以學習新的技術、流行的東西。

「我出國念書時台灣還沒有解嚴！」黃介正表示，原本還打算在美只待1.5年，結果一待就是15年，而回國台灣已經解嚴，總統也換成陳水扁，國民黨還從執政黨變成在野黨；他在研究所時研究中國海軍現代化，同學都嘲笑他，結果1991年蘇聯解體，其他同學失去工作希望，而他反而開始忙碌。

禱告因應新挑戰

「我的專長是把很難的東西用很簡單的語言告訴別人！」黃介正說，上帝讓他在教室裡面當了20幾年的傳道人，很多人會問他說，去中國會不會擔心被問：認不認同九二共識？他表示完全不怕，「我去刷臉，別人看到我就知道我是基督徒，」他也勉勵說，基督徒即使在不同職場，會被上帝認得的臉是一樣的。

黃介正也說，冷戰結束後又碰到賓拉登，但他過去對於恐怖主義不熟，後來又遇到美國總統川普當選，在講課的時候，很多美國的三權分立、選舉制度都亂了套，要想辦法合理化很糾結，但面對新的挑戰都只能靠禱告，很多事情只有上帝才有答案，像台海從2021年至今，被經濟學人提到2次很危險，結果俄烏、以哈反而先打了起來。

兵推降低失敗機率

「當政務官很難有時間思考！」黃介正笑說當年在陸委會當政務官時，高手在民間，他在去年做了2次兵推與和平推演，雖然兵推如《孫子兵法》強調：「多算勝，少算不勝，而況於無算乎！」沒有經過計算而行事，失敗的機率就比較高。但兵推也有極限，即使他常常要求兵推要以最嚴格條件進行，但上帝還是主宰我們前行的路，與其掙扎不如順服。

對此，黃介正也舉例說，兵推時他發現如果台灣停電2天，會有9萬透析病友會支撐不住，但他去看醫生時，醫生更提醒他說，全台灣有20萬人還在掛著呼吸器，無法忍受停電30分鐘。另外，過去很難有人想像高雄氣爆的場面，因此他愈研究兵推愈發現和平的可貴，不要讓自己往戰爭的可能走。

要懂得順服上帝

「順服就是『順天應人』！」黃介正提醒，依照中國歷史的規律，沒有不死的皇上，沒有不滅的朝廷，他在學術上走的是政策研究，而政府在政策上就要把人民放在心裡，讓國家得以蒙福。

在工作上，黃介正笑說，美國奇異公司希望好的CEO必須是(1)執行長，帶領團隊把事情做好，還必須是(2)教育長，不只想自己會不會成功，還要教導員工與幹部成功，當個「牧者」；最後則是工程長，知道每件事情的細節，若不懂事情只會發號施令者，就很難成功。但他認為自己可以當「娛樂長」，讓員工覺得上班是有意義、很愉悅的。

最後他總結說：「不要試探你的神，順服的人最蒙福，敬畏耶和華才是智慧的開端。」

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